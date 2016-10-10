James Rodriguez’e ölüm tehdidi
R.Madrid’in Kolombiyalı maestrosu James Rodriguez, sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyor. Bu açık tehditlerin trol bir grup tarafından yapıldığı ve FBI’ın da araştırdığı bildirildi.
İspanyol devi R.Madrid'in Kolombiyalı orta sahası James Rodriguez'in kafası, bu günlerde futbol yerine hayatıyla meşgul. Çünkü 25 yaşındaki maestro sosyal medyadan açık ve ciddi olarak ölüm tehditleri alıyor. Rodriguez'in annesi Pilar Rubio Gomez, sosyal medyada kendilerini 'Legion Holk' olarak adlandıran bir grubun James'e ölüm tehditleri içeren mesajlar attığını söyledi. Silah, kurşun ve James'in ölüm tehdidinin yazılı olduğu bir görseli de paylaşan Pilar Rubio Gomez; "Bu insanların derdi ne? Bana özel mesajlar atıp oğluna veda et diyorlar" sözlerini kullandı.
SADECE RODRİGUEZ DEĞİL
İspanyol basını ise James Rodriguez'i tehdit edenlerin sosyal medya trollerinden oluştuğu ve FBI tarafından araştırıldığı belirtildi. 'Legion Holk' oluşumunun Kolombiyalı yıldız dışında birçok ünlü ve tanınmış insana da farklı hesaplardan şiddetle ölüm tehdidi gönderdiği ifade edildi.
SADECE RODRİGUEZ DEĞİL
İspanyol basını ise James Rodriguez'i tehdit edenlerin sosyal medya trollerinden oluştuğu ve FBI tarafından araştırıldığı belirtildi. 'Legion Holk' oluşumunun Kolombiyalı yıldız dışında birçok ünlü ve tanınmış insana da farklı hesaplardan şiddetle ölüm tehdidi gönderdiği ifade edildi.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
James Rodriguez’e ölüm tehdidi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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