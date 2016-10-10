 James Rodriguez’e ölüm tehdidi – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    James Rodriguez’e ölüm tehdidi

    James Rodriguez’e ölüm tehdidi

    R.Madrid’in Kolombiyalı maestrosu James Rodriguez, sosyal medyadan ölüm tehditleri alıyor. Bu açık tehditlerin trol bir grup tarafından yapıldığı ve FBI’ın da araştırdığı bildirildi.

    İspanyol devi R.Madrid'in Kolombiyalı orta sahası James Rodriguez'in kafası, bu günlerde yerine hayatıyla meşgul. Çünkü 25 yaşındaki maestro sosyal medyadan açık ve ciddi olarak ölüm tehditleri alıyor. Rodriguez'in annesi Pilar Rubio Gomez, sosyal medyada kendilerini 'Legion Holk' olarak adlandıran bir grubun James'e ölüm tehditleri içeren mesajlar attığını söyledi. Silah, kurşun ve James'in ölüm tehdidinin yazılı olduğu bir görseli de paylaşan Pilar Rubio Gomez; "Bu insanların derdi ne? Bana özel mesajlar atıp oğluna veda et diyorlar" sözlerini kullandı.

    SADECE RODRİGUEZ DEĞİL
    İspanyol basını ise James Rodriguez'i tehdit edenlerin sosyal medya trollerinden oluştuğu ve FBI tarafından araştırıldığı belirtildi. 'Legion Holk' oluşumunun Kolombiyalı yıldız dışında birçok ünlü ve tanınmış insana da farklı hesaplardan şiddetle ölüm tehdidi gönderdiği ifade edildi.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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