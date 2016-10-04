 ''Sakın delirmeyin'' – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Sakın delirmeyin''

    ''Sakın delirmeyin''
    Eibar ile evinde 1-1 berabere kalan Beyaz Şimşeklerde eleştiri okları teknik direktör Zinedine Zidane'a çevrildi. Zizou lakaplı genç çalıştırıcı "Üst üste 4 beraberlik almış olabiliriz ama bu bir krizin içinde olduğumuzu göstermez. Şimdiden delirip işleri daha da kötü hale sokmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Sakın delirmeyin'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.