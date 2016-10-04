''Sakın delirmeyin''

Eibar ile evinde 1-1 berabere kalan Beyaz Şimşeklerde eleştiri okları teknik direktör Zinedine Zidane'a çevrildi. Zizou lakaplı genç çalıştırıcı "Üst üste 4 beraberlik almış olabiliriz ama bu bir krizin içinde olduğumuzu göstermez. Şimdiden delirip işleri daha da kötü hale sokmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.