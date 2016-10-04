 "10 yıl daha oynamayı düşünüyorum" – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    "10 yıl daha oynamayı düşünüyorum"

    "10 yıl daha oynamayı düşünüyorum"

    'in Porketizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesinde başkent Lizbon'da açtığı Pestana CR7 adlı otelin açılış konuşmasında "10 yıl daha oynamayı düşünüyorum" dedi.

    31 yaşındaki Cristiano Ronaldo burada yaptığı konuşmada "Hayat sadece futboldan ibaret değil. Açıksacı benim için büyük bir tutku ama geleceği de düşünmek lazım. Bu oyunu bırakmak için fazla zamanım kalmadı. Yaklaşık 10 yıl kadar belki fazla, belki az " diye konuştu.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:05
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