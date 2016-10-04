"10 yıl daha oynamayı düşünüyorum"
Real Madrid'in Porketizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesinde başkent Lizbon'da açtığı Pestana CR7 adlı otelin açılış konuşmasında "10 yıl daha futbol oynamayı düşünüyorum" dedi.
31 yaşındaki Cristiano Ronaldo burada yaptığı konuşmada "Hayat sadece futboldan ibaret değil. Açıksacı futbol benim için büyük bir tutku ama geleceği de düşünmek lazım. Bu oyunu bırakmak için fazla zamanım kalmadı. Yaklaşık 10 yıl kadar belki fazla, belki az " diye konuştu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Gündüz maçı tuttu
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Valla kardeş haklısın ama bu saatten sonra bize gece 12ye maç koysalar yine yeneriz yine yeneriz. GS şampiyonluğa inandı mı gerisi boş!
- Niye bornoz giydiler?
Toplam 2
Yorum
Aslan AKILLICA YAPILMIS BIR GURUP TARAFTARIMIZIN GÜZEL ORGANIZASYONU.STADA BÖYLE GELIN, YAKICI,PATLAYICI vs vs MADDELERLE DEGIL.BU GÖRÜNTÜ GÜZEL
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 3
Yorum
aasddsfdgf zaten çok sut atarsan golu bulursun geçen sene takım şut çekmiodu
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