"Gereğini yaparım"
REAL Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, görevine son verileceği yönünde çıkan iddialarla ilgili olarak, "Şu an bu söylentilere pek kulak asmıyorum, ancak ileri gidilirse gereğini yaparım" dedi.
Real Madrid'in art arda aldığı kötü sonuçlar ve son olarak da sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalmasından sonra teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğunun sallandığı iddia edildi. 44 yaşındaki teknik adam Zidane, çıkan söylentiler üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Ben oyuncu değilim, teknik direktörüm. Real'de yıllarca oynadım, bu kulübü iyi bilirim. İki olumsuz netice bu kulübü rahatsız eder. Şu an bu söylentilere pek kulak asmıyorum, ancak ileri gidilirse gereğini yaparım."
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:57
- Wolfsburg evinde gülemedi
Toplam 3
Yorum
murat şılak Eeee nedemişler alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.Sen yüz üstü bıraktın Beşiktaşımı,şimdi mumla arıyorsun Gomez efendi.
- Volkan kaybı
Toplam 47
Yorum
HB Mete ya BJK Maçı yönetecek ya da rakiplerinin maçını; her iki durumda da sonuç ortada. Böyle devam edin.
- Ofsaytın kralı
Toplam 17
Yorum
ADALET OZGUR { YANCI } KAYA BILMEYEN KALMADI BUNUN HANGI TAKIM FANATIGI OLDUGUNU, AMA UTANMA ARLANMA YOKKI MERKEZ HAKEM KOMITESINDE.BUNU YINE IMTIYAZLI TAKIMIN MACLARINA VERIYORLAR. ODA GEREGINI YAPIYOR.
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