Real Madrid'in art arda aldığı kötü sonuçlar ve son olarak da sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalmasından sonra teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğunun sallandığı iddia edildi. 44 yaşındaki teknik adam Zidane, çıkan söylentiler üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Ben oyuncu değilim, teknik direktörüm. Real'de yıllarca oynadım, bu kulübü iyi bilirim. İki olumsuz netice bu kulübü rahatsız eder. Şu an bu söylentilere pek kulak asmıyorum, ancak ileri gidilirse gereğini yaparım."