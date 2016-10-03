 "Gereğini yaparım" – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    "Gereğini yaparım"

    "Gereğini yaparım"

    Teknik Direktörü , görevine son verileceği yönünde çıkan iddialarla ilgili olarak, "Şu an bu söylentilere pek kulak asmıyorum, ancak ileri gidilirse gereğini yaparım" dedi.

    'in art arda aldığı kötü sonuçlar ve son olarak da sahasında Eibar ile 1-1 berabere kalmasından sonra teknik direktör 'ın koltuğunun sallandığı iddia edildi. 44 yaşındaki teknik adam Zidane, çıkan söylentiler üzerine bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Ben oyuncu değilim, teknik direktörüm. Real'de yıllarca oynadım, bu kulübü iyi bilirim. İki olumsuz netice bu kulübü rahatsız eder. Şu an bu söylentilere pek kulak asmıyorum, ancak ileri gidilirse gereğini yaparım."

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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