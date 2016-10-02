Real yine berabere kaldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta konuk takım Eibar, 5. dakikada Fran Rico'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını yoğunlaştıran Real Madrid, 17. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakaladı. Bale, La Liga'daki 50. golünü atarken, ilk yarı da 1-1 bitti. İkinci yarı Real Madrid'in tüm ataklarını durduran ve sahada iyi organize olan Eibar, beraberliği korumayı başardı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
La Liga'da Las Palmas ve Villarreal maçlarından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Borussia Dortmund ile de berabere kalan Real Madrid, bugünkü Eibar karşılaşmasıyla art arda 4. beraberliğini almış oldu. Real Madrid 15 puana ulaşsa da Atletico Madrid'in Valencia'yı 2-0 yenip puanını 15'e çıkarmasıyla averajla liderliği kaptırdı. Bu akşam deplasmanda Celta ile karşılaşacak Barcelona galip gelmesi halinde 7. haftanın lideri olacak.
Öte yandan Real Madrid'de Carlos Henrique Casemiro ve Luka Modric'ten sonra James Rodriguez de sakatlandı. Maç öncesi ısınmaları sırasında sakatlık geçiren Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, yedeğe alınırken, yerine Mateo Kovacic ilk 11'de oynadı. Sol dizinden sakatlığı bulunan Modric'e ise artroskopi uygulandığı açıklandı.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 20:23
- Cim Bom'un 100'ü güldü
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Yorum
... sen hangi takimin taraftarisin? koray sezon hazirliklarinda büyük sakatlik yasadi ve en az 6 ay oynayamicak demislerdi. serdar azizde geride kalan milli arada cok erken saha sürüldügü icin yine sakatlandi. gercek bir taraftar olsan haberleri daha takip eder ve böyle bir galibiyetten sonra elestiri yerine biraz sevgi gösterirsin
- Kadroya dahil edildi!
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Yorum
Murat Bu demek oluyor ki Fatih Terim'in Caner'le ilgili bi sıkıntısı yok... Bu demek oluyor ki, bu kadar formda bile olsa sırf Beşiktaş forması giyiyor diye Caner Erkin gibi bir oyuncu Milli Takıma çağrılmıyormuş...
- Kadroya dahil edildi!
Toplam 5
Yorum
berke fatih hoca yapiyosa vardır bi bildiği kimse tepki göstermemeli bence
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