Real yine berabere kaldı

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta konuk takım Eibar, 5. dakikada Fran Rico'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Yenik duruma düştükten sonra ataklarını yoğunlaştıran Real Madrid, 17. dakikada Gareth Bale ile beraberliği yakaladı. Bale, La Liga'daki 50. golünü atarken, ilk yarı da 1-1 bitti. İkinci yarı Real Madrid'in tüm ataklarını durduran ve sahada iyi organize olan Eibar, beraberliği korumayı başardı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

La Liga'da Las Palmas ve Villarreal maçlarından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Borussia Dortmund ile de berabere kalan Real Madrid, bugünkü Eibar karşılaşmasıyla art arda 4. beraberliğini almış oldu. Real Madrid 15 puana ulaşsa da Atletico Madrid'in Valencia'yı 2-0 yenip puanını 15'e çıkarmasıyla averajla liderliği kaptırdı. Bu akşam deplasmanda Celta ile karşılaşacak Barcelona galip gelmesi halinde 7. haftanın lideri olacak.

Öte yandan Real Madrid'de Carlos Henrique Casemiro ve Luka Modric'ten sonra James Rodriguez de sakatlandı. Maç öncesi ısınmaları sırasında sakatlık geçiren Kolombiyalı futbolcu James Rodriguez, yedeğe alınırken, yerine Mateo Kovacic ilk 11'de oynadı. Sol dizinden sakatlığı bulunan Modric'e ise artroskopi uygulandığı açıklandı.