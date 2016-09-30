 Rekorların adamı – Fotomaç – 30 Eylül 2016
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    30 Eylül 2016, Cuma
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    Rekorların adamı

    Rekorların adamı
    Madrid'in Dortmund'la berabere kaldığı maçta bir gol atan Ronaldo tarih yazıyor. Devler Ligi'nde en çok gol atan (98) oyuncu olan CR7, 100 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı hedefliyor.
    1. 30 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
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