 Real Madrid’e iyi haber – Fotomaç – 17 Eylül 2016
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    17 Eylül 2016, Cumartesi
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    ’e iyi haber

    Real Madrid’e iyi haber
    Tahkim Mahkemesi (CAS), Real Madrid'e verilen 2 sezon transfer yasağı kararına tedbir koydu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada reşit olmayan futbolcular için geçerli futboldan men cezasına yapılan itirazın olumlu sonuçlandığı ifade etti.
    1. 17 Eylül 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:14
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