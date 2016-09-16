CAS'tan Real Madrid'e iyi haber
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Real Madrid'in reşit olmayan bazı futbolcuları için geçerli olan futboldan men cezasını, geçici tedbir koyarak kaldırdı.
Açıklamada, CAS'ın, Real Madridli reşit olmayan futbolculara yönelik verilen cezayı geçici tedbir koyarak kaldırdığı bildirildi.
Real Madrid, sözleşmelerinde kural ihlali olduğu gerekçesiyle FIFA tarafından maça çıkma yasağı getirilen reşit olmayan futbolcularının bu hafta sonu oynanacak maçlarda forma giyebileceğini ifade etti.
FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen 2 sezonluk transfer yasağı ile söz konusu cezaya yol açan reşit olmayan futbolcuların maçlara çıkmaması kararlarını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu.
- 16 Eylül 2016, Cuma
- Güncelleme: 16:50
- Bu nasıl adalet!
Toplam 26
Yorum
fb siz hala anlamadınızmı uyanında balığa çıkalım,onlar tff,nin öz evlatları gerisi üvey evlat hele fener evlat bile deyil onlar için.
- Beşiktaşlı yöneticiden Benfica'ya tepki
Toplam 5
Yorum
slahaddin fenerliyim ama besiktas ve osmanlispor u gercekten takdir ediyom ,yonetim saglam oyuncular saglam helal osun
- "Biz geliyoruz"
Toplam 44
Yorum
vasat fener fener uefa liginde sadece zoryayi istanbulda zar zor yener,geri kalan maclari kaybeder,super ligdede ilk 6ya giremez,guya ruya takim,muwhahahahahaha:))))
CAS'tan Real Madrid'e iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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