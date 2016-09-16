 CAS'tan Real Madrid'e iyi haber – Fotomaç – 16 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    CAS'tan 'e iyi haber

    CAS'tan Real Madrid'e iyi haber

    Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS), 'in reşit olmayan bazı futbolcuları için geçerli olan futboldan men cezasını, geçici tedbir koyarak kaldırdı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, tarafından verilen 2 sezonluk transfer yasağı ile reşit olmayan bazı futbolcular için geçerli futboldan men cezasına yapılan itirazın sonuçlandığı belirtildi.

    Açıklamada, CAS'ın, Real Madridli reşit olmayan futbolculara yönelik verilen cezayı geçici tedbir koyarak kaldırdığı bildirildi.

    Real Madrid, sözleşmelerinde kural ihlali olduğu gerekçesiyle FIFA tarafından maça çıkma yasağı getirilen reşit olmayan futbolcularının bu hafta sonu oynanacak maçlarda forma giyebileceğini ifade etti.

    FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen 2 sezonluk transfer yasağı ile söz konusu cezaya yol açan reşit olmayan futbolcuların maçlara çıkmaması kararlarını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu.

    1. 16 Eylül 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 16:50
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