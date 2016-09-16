CAS'tan Real Madrid'e iyi haber

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından verilen 2 sezonluk transfer yasağı ile reşit olmayan bazı futbolcular için geçerli futboldan men cezasına yapılan itirazın sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, CAS'ın, Real Madridli reşit olmayan futbolculara yönelik verilen cezayı geçici tedbir koyarak kaldırdığı bildirildi.

Real Madrid, sözleşmelerinde kural ihlali olduğu gerekçesiyle FIFA tarafından maça çıkma yasağı getirilen reşit olmayan futbolcularının bu hafta sonu oynanacak maçlarda forma giyebileceğini ifade etti.

FIFA Temyiz Kurulu, Real Madrid'e verilen 2 sezonluk transfer yasağı ile söz konusu cezaya yol açan reşit olmayan futbolcuların maçlara çıkmaması kararlarını, 8 Eylül'de onaylamıştı. Real Madrid ise kararın ardından CAS'a başvurmuştu.