 ''Sporda yüzümüz gülsün'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Sporda yüzümüz gülsün''

    ''Sporda yüzümüz gülsün''

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Philadelphia 76ers forması giyen 'ya, 2017 All-Star maçında oynayabilmesi için destek veren ABD'deki Türkler, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.

    Bu sezon başarılı performansıyla dikkati çeken Ersan'ın, dünyanın en prestijli organizasyonlarından All-Star'a seçilmesi için "Ülkemize moral olsun, sporda yüzümüz gülsün" sloganıyla başlatılan oy verme kampanyasına destek büyüyor.

    Milli basketbolcu için Twitter ve Facebook'taki sosyal medya hesapları üzerinden Ersan Ilyasova #NBAVote etiketiyle yapılan her paylaşım, kritik oylamada Ersan'ın hanesine bir oy olarak geçiyor.

    Basketbol severler, bu yıl 66'ncısı düzenlenecek NBA All-Star maçı için sosyal medyanın yanı sıra https://vote.nba.com internet sitesi üzerinden de oy kullanabiliyor.

    Ligdeki 9. yılını yaşayan 29 yaşındaki forvetin, bu sezon 14 sayı ve 6,4 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

    ABD'nin New Orleans kentinin 19 Şubat tarihinde ev sahipliği yapacağı gösteri karşılaşması için oylama, 15 Ocak'a kadar devam edecek.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:37
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