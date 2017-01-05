''Sporda yüzümüz gülsün''
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova'ya, 2017 All-Star maçında oynayabilmesi için destek veren ABD'deki Türkler, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Bu sezon başarılı performansıyla dikkati çeken Ersan'ın, dünyanın en prestijli organizasyonlarından NBA All-Star'a seçilmesi için "Ülkemize moral olsun, sporda yüzümüz gülsün" sloganıyla başlatılan oy verme kampanyasına destek büyüyor.
Milli basketbolcu için Twitter ve Facebook'taki sosyal medya hesapları üzerinden Ersan Ilyasova #NBAVote etiketiyle yapılan her paylaşım, kritik oylamada Ersan'ın hanesine bir oy olarak geçiyor.
Basketbol severler, bu yıl 66'ncısı düzenlenecek NBA All-Star maçı için sosyal medyanın yanı sıra https://vote.nba.com internet sitesi üzerinden de oy kullanabiliyor.
Ligdeki 9. yılını yaşayan 29 yaşındaki forvetin, bu sezon 14 sayı ve 6,4 ribaunt ortalamaları bulunuyor.
ABD'nin New Orleans kentinin 19 Şubat tarihinde ev sahipliği yapacağı gösteri karşılaşması için oylama, 15 Ocak'a kadar devam edecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:37
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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