McCollum'dan Timberwolves'a 43 sayı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 10. sırada bulunan ve play-off mücadelesi veren Portland, Target Center'da konuk olduğu Minnesota'yı 95-89 yenerek 15. galibiyetini aldı.

Portland'ın skorer basketbolcusu CJ McCollum, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadeleyi ayrıca 5 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla tamamladı. Konuk takımda Mason Plumlee 18, Evan Turner 11, Allen Crabbe 10 sayı attı.

Bu sezon 23. maçını kaybeden Minnesota'da Andrew Wiggins 24, Zach LaVine 13, Gorgui Dieng ve Shabazz Muhammed 12'şer, Karl-Anthony Towns ve Kris Dunn 11'er sayı kaydetti.

- Lowry-DeRozan ikilisinden 72 sayı

Doğu Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Toronto Raptors, Staples Center'da konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-114'lük skorla geçti.

İki maç sonra kazanan Raptors'ta Kyle Lowry ve DeMar DeRozan ikilisi, attıkları 72 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Sezonun 23. galibiyetine ulaşan Raptors'ta Lowry 41 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansla ön plana çıktı. DeMar DeRozan'ın 31 sayı kaydettiği maçta Jonas Valanciunas 14 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Art arda 3. olmak üzere 25. maçını kaybeden Lakers'ta D'Angelo Russell 28, Nick Young 26, Julius Randle 15 sayı üretti.

- Hawks, Spurs'ü uzatmada geçti

Atlanta Hawks, normal süresi 100-100 biten karşılaşmada San Antonio Spurs'ü uzatmada 114-112 yendi.

Philips Arena'da oynanan maçta ev sahibi Hawks adına Paul Millsap 32 sayı, 13 ribaunt ve Dennis Schröder 16 sayı, 10 asistle "double-double"lık performans sergiledi. Üst üste 3. olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Hawks'ta Tim Hardaway Jr 29, Kyle Korver 14 sayı buldu.

Dört maç sonra kaybederek 7. yenilgisini yaşayan Spurs'te LaMarcus Aldridge'in 27 sayı, 13 ribauntluk "double-double"ı mağlubiyeti engelleyemedi. Batı Konferansı ikincisi Spurs'te Tony Parker 22, Pau Gasol 18, Kawhi Leonard 13 sayıyla oynadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-112 (uzatmada)

Miami Heat-Detroit Pistons: 98-107

Indiana Pacers-Orlando Magic: 117-104

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 89-95

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-123