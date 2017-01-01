Harden'dan tarihi "triple-double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın "triple-double" yaptığı maçta New York Knicks'i 129-122 yendi.
Sezonun 26. galibiyetine imza atan Rockets'ta James Harden, 53 sayı, 16 ribaunt ve 17 asistle "triple-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Harden, kariyer sayı rekorunu kırdığı gecede NBA tarihinde 50 sayı, 15 ribaunt ve 15 asistin üstüne çıkarak "triple-double" yapan ilk isim oldu. Ev sahibi ekipte Ryan Anderson 25, Eric Gordon 15 ve Trevor Ariza 14 sayı kaydetti.
Knicks'te Brandon Jennings'in 32 ve Derrick Rose'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Westbrook sezonun 16. "triple-double"nı yaptı
Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 114-88 mağlup ederek 21. galibiyetine ulaştı.
Thunder'da Russell Westbrook, 17 sayı, 12 ribaunt ve 14 asistlik performansıyla sezonun 16. "triple-double"ını yaptı. Ayrıca Westbrook, 19 dakika 18 saniyeyle kariyerinin en hızlı "triple-double"na imza attı. Thunder'da Victor Oladipo 15 ve Alex Abrines 12 sayı üretti.
Üst üste 6. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda ise Brandon Bass ve Marreese Speights 18'er sayı üretti.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 98-112
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 109-121
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 96-116
Houston Rockets-New York Knicks: 129-122
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 114-88
Utah Jazz-Phoenix Suns: 91-86
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:57
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
sadrifb hayaller ben arfa,gerçekler karavaev. aziz hep yanlış transfer politikan yuzunden boşa harcadıın paralar ve sonuç uefa kriterleri yuzunden transfer yapamamamız.
- F.Bahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 8
Yorum
Transfermarkt.com.tr Sitede kiralik gozüküyor anlasilan kadroyu genis tutmak istiyorlar . Alindiysa bile fiyati 2,5 mil vs . yasida iyi . Umarim faydali olur ve ilk macinda gercek fenerli olur :) !
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 5
Yorum
ural Rıekerınk yerıne Cavanda dan kurtulmak ıcın uzerıne para bıle verebılecek olan Trabzonspor a bonservıs bedelı odeyerek alan yonetıcıyı ne yapmalı..yabancı sınırlamasının hemen hemen olmadıgı bır yerde bu kadar cok bonservıs bedelı odenen Bursa ya ...ve yuklu maası sayın yonetıcı kendı cebınden versınde gorelım..kendı sırketlerınde bu kadar ac gozlu olanlar kulubun parasını hovardaca harcamada cok bonkorler...ceblerınden versınlerde gorelım
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