 Blake Griffin ameliyat oldu – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    21 Aralık 2016, Çarşamba
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    Blake Griffin ameliyat oldu

    Blake Griffin ameliyat oldu

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncusu Blake Griffin'in, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Los Angeles Clippers'tan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun sakatlığı nedeniyle sağ dizinden ameliyat edildiği ve operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. Griffin'in sahalara dönüşünün 6 haftayı bulabileceği kaydedildi.

    NBA'de 5 kez all-star seçilen basketbolcu, 26 maçta 21 sayı, 8,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamasına sahip oldu.

    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:48
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