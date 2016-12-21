Blake Griffin ameliyat oldu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın yıldız oyuncusu Blake Griffin'in, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
NBA'de 5 kez all-star seçilen basketbolcu, 26 maçta 21 sayı, 8,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamasına sahip oldu.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:48
- Jose Sosa’nın bileti kesildi
Toplam 3
Yorum
sertaç Abi takmışsınız Sosa - Gomez ...Başka topçu mu yok dünyada.Adam gibi bir topçu alınmalı para muhabbeti yapılmadan.
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Toplam 18
Yorum
33 miy33 allah rahmet eylesin.......mekanı cennet eylesin
- İlk hedef Rakitsky
Toplam 10
Yorum
HCK / BJK ( WOLVERİNE82 ) KARDEŞ, M.EKİCİ BİZİ TAŞIYAMAZ EĞER BİZE UYSAYDI SÖYLEDİĞİN GİBİ DİĞER YÖNLERİ BİZİM İÇİN AVANTAJ OLABİLİRDİ. BİZE DİKİNE OYNAMA ÖZELLİĞİ OLAN BİR ADAM LAZIM..
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