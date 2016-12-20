Westbrook'un 46 sayısı yetmedi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Thunder, Chesapeake Energy Arena'da konuk ettiği Atlanta Hawks'a 110-108 yenilerek son 4 maçta 3. mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi ekipte all-star oyun kurucu Russell Westbrook'un 46 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Thunder'da Andre Roberson 14 ve Jerami Grant da 15 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.

Bu sezon 14. kez sahadan galip ayrılan Atlanta Hawks'ta Dennis Schroder 31, Paul Millsap ise 30 sayı ve 11 ribauntluk performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

- Denver Nuggets'tan üst üste 3. galibiyet

Batı Konferansı mücadelesinde Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-107'lik skorla geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezon 12. maçını kazanan Nuggets'ta Sırp oyuncu Nikola Jokic, 27 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Gary Harris 24, Emmanuel Mudiay 18 sayıyla skora katkı verdi.

Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Dallas Mavericks'te ise Deron Williams'ın 23 ve Harrison Barnes'ın 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

- Wizards'ın galibiyet serisine Pacers son verdi

Bankers Life Fieldhouse'da Washington Wizards'ı ağırlayan Indiana Pacers, Thaddeus Young'ın bitime 0.9 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle rakibini 107-105 mağlup etti.

Washington Wizards'a 3 maç aradan sonra mağlubiyet yaşatan Indiana Pacers'ta Paul George 27 sayı, 9 ribaunt, Jeff Teague 23 ve Myles Turner da 20 sayıyla takıma galibiyeti getirdi.

Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 22 sayısı, Marcin Gortat'ın 21 sayı ve 13 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers - Washington Wizards: 107-105

Chicago Bulls - Detroit Pistons: 113-82

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks: 108-110

Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns: 115-108

Denver Nuggets - Dallas Mavericks: 117-107