Westbrook'un 46 sayısı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook'un 46 sayı kaydettiği maçta Atlanta Hawks'a 110-108 mağlup olmaktan kurtulamadı.
Ev sahibi ekipte all-star oyun kurucu Russell Westbrook'un 46 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Thunder'da Andre Roberson 14 ve Jerami Grant da 15 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı.
Bu sezon 14. kez sahadan galip ayrılan Atlanta Hawks'ta Dennis Schroder 31, Paul Millsap ise 30 sayı ve 11 ribauntluk performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.
- Denver Nuggets'tan üst üste 3. galibiyet
Batı Konferansı mücadelesinde Denver Nuggets, Pepsi Center'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 117-107'lik skorla geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Bu sezon 12. maçını kazanan Nuggets'ta Sırp oyuncu Nikola Jokic, 27 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Gary Harris 24, Emmanuel Mudiay 18 sayıyla skora katkı verdi.
Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Dallas Mavericks'te ise Deron Williams'ın 23 ve Harrison Barnes'ın 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
- Wizards'ın galibiyet serisine Pacers son verdi
Bankers Life Fieldhouse'da Washington Wizards'ı ağırlayan Indiana Pacers, Thaddeus Young'ın bitime 0.9 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle rakibini 107-105 mağlup etti.
Washington Wizards'a 3 maç aradan sonra mağlubiyet yaşatan Indiana Pacers'ta Paul George 27 sayı, 9 ribaunt, Jeff Teague 23 ve Myles Turner da 20 sayıyla takıma galibiyeti getirdi.
Sezonun 15. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta ise Bradley Beal'ın 22 sayısı, Marcin Gortat'ın 21 sayı ve 13 ribaundu yenilgiyi önlemeye yetmedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Indiana Pacers - Washington Wizards: 107-105
Chicago Bulls - Detroit Pistons: 113-82
Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks: 108-110
Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns: 115-108
Denver Nuggets - Dallas Mavericks: 117-107
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:12
- İmzaya çağrıldı
Toplam 4
Yorum
adem ikiz Sol bek trafnsferi gerekli zaten ama bir türlü aranan sol bek bulunamadı
- Konyaspor'dan Alper Ulusoy'a tepki
Toplam 1
Yorum
mustafa özgöktaş saga sola takmayalımkonya sporun tv lerde seyrattıgımıze göre süper liğde enkötü top onayan takakımız kimse kimse yi kandırmasın
- Sıradaki rakip AEK Ahens
Toplam 1
Yorum
TOLGA Ufuk hocayla çok iyi gidiyoruz takıma bambaşka hava kattı bu sene çok başarılı bir sezon geçiriyoruz devamı gelecektir
Westbrook'un 46 sayısı yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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