Westbrook'tan 50'nci "triple double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'ı 114-101 yenen Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, lig tarihinde 50 "triple double" yapan 6'ncı isim oldu.
22 asistle kariyer ve kulüp rekorlarını kıran Westbrook, 50 kez üç istatistikte çift hanelere ulaşan 6'ncı oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
Ligdeki 614'üncü karşılaşmasına çıkan 28 yaşındaki basketbolcu, Oscar Robertson (111 maç) ve Magic Johnson'dan (279) sonra "50 'triple double'a en hızlı 3'üncü ulaşan oyuncu" olmayı da başardı.
Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayı ve 5 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi.
- Rockets'tan peş peşe 10'uncu galibiyet
Houston Rockets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u uzatma sonunda 111-109 yenerek galibiyet serisini 10 karşılaşmaya çıkardı.
Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden 28 sayı, 13 asist, 9 ribauntla "double double"a imza attı. Ryan Anderson 28 sayı, 6 ribuant, 3 top çalma ve Eric Gordon 20 sayı, 6 ribauntla Harden'a eşlik etti.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns, 41 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Towns, kariyerinde 2'nci kez 40 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti. Zach LaVine ise 24 sayı, 6 asistle oynadı.
- Warriors farklı kazandı
Evinde oynadığı Portland Trail Blazers maçını 135-90 kazanan Golden State Warriors, art arda 4'üncü galibiyetini aldı. Warriors'ın rakibine 45 sayı fark attığı mücadele, bu sezon NBA'deki en farklı galibiyet oldu.
Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant 34 sayı ve 11 ribauntla "double double" yaptı. Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Ian Clark 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Trail Blazers'ta Damian Lillard 20, Maurice Harkless ise 17 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 114-101
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 90-105
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 99-107
Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 119-108
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 109-111 (uzatmada)
Denver Nuggets-New York Knicks: 127-114
Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 135-90
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:55
- 10 gün önce anlaştı
Toplam 1
Yorum
volkan evet çok iyi gizlenmiş
- ''Beşiktaş’a gitmemek benim için saçmalık''
Toplam 1
Yorum
BJK'Lİ 31 yaşında bayağı gençmiş az daha beklesek adamı 35'inde alır turşu kurarız böyle adamları alıp 1 2 sene sonra tekrar adam almak için mi transfer yapacaksınız yazık paralara.
- İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu
Toplam 6
Yorum
BJK'Lİ neoplan sana gülmek lazım arkadaş tabiri caizse kaleciniz sayesinde her maçı zar zor kazanıyorsunuz şampiyonluktan bahsediyorsun. Beşiktaş şampiyon olamazsa ya Başakşehir yada FB şampiyon olur GS en iyi ihtimalle 4. yada 5. olur bu yazımı oku ve sezon sonu görüşelim seninle.
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