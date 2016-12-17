Houston -New Orleans maçında NBA rekoru!
NBA'de Houston Rockets'in New Orleans Pelicans'ı 122-100 yendiği maçta 24 isabetli atışla Houston tarihe geçti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun formda takımı Houston Rockets, üç sayılık isabetli atış rekoru kırdığı mücadelede New Orleans Pelicans'ı 122-100 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Toyota Center'da New Orleans Pelicans'ı konuk eden Houston Rockets, 24 isabetli üç sayılık atışla NBA rekoru kırdığı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardığı mücadelede New Orleans Pelicans'ı 122-100 yendi.
Sezonun 19. galibiyetini alan Rockets'da James Harden 29 sayı, 11 ribaunt ve 13 asistle oynayarak "triple-double" sayısında eski yıldız basketbolcu Hakeem Olajuwon'ı geçti. Eric Gordon 29, Trevor Ariza 20 sayı, Patrick Beverley ise 13 sayı, 11 ribaunt ve 8 asist ile skora destek verdi.
Milli oyuncu Ömer Aşık'ın forma giymediği maçta Pelicans'da Anthony Davis 19, Terrence Jones 16, Jrue Holiday ise 11 sayıyla oynadı.
Lakers galibiyeti hatırladı
Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ın konuğu olan Los Angeles Lakers, rakibini 100-89'la geçerek 8 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.
Sezonun 11. galibiyetine imza atan Lakers'da Julius Randle 25 sayı ve 9 ribaunt, Lou Williams 18, D'Angelo Russell ile Nick Young ise 15'er sayıyla mücadele etti.
Sixers'da Joel Embiid 15 sayıyla takımının en skoreri olurken, oyuna kenardan gelen milli oyuncu Ersan İlyasova 13 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Kings Grizzlies'ı zor geçti
Son saniyeye kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Sacramento Kings, FedExForum'da konuğu olduğu Memphis Grizzlies'i 96-92 yenerek sezonun 10. galibiyetini aldı.
Kings'de DeMarcus Cousins 22 sayı ve 9 ribaunt, Kosta Koufos 16 sayı ve 13 ribaunt, Garrett Temple ise 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Bu sezon 10. kez parkeden mağlup ayrılan Grizzlies'da Marc Gasol 20 sayı, Tonny Allen ise 16 sayı ve 9 ribaunt üretti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
Toplu sonuçlar
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 118-111
Washington Wizards-Detroit Pistons: 122-108
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 96-88
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 121-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 69-95
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 122-100
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 92-96
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 98-102
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 89-100
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 103-100
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:51
- Kerim Antalya’ya
Toplam 5
Yorum
bjk kerimin yerine babeli düşünüyoranız pes artık sizlere
- Sosa heyecanı
Toplam 9
Yorum
Lazer1903 gelsin gelsin ne verecekse fenerbahçeye
- FIFA'lık olmuş!
Toplam 10
Yorum
Baron ttffden yanit gelmis artik fenerbahceliler mutlu olsun diye sirf fenerbahceye ozel ofsayt fouller kalkacakmis
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