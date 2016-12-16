NBA'de favoriler zorlanmadı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk ettiği New York Knicks'i 103-90 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Sezonun 24. galibiyetine ulaşan Warriors'ta Klay Thompson 25, JaVale McGee 17 sayı, Kevin Durant 15 sayı ve 14 ribaunt, Stephen Curry ise 8 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle galibiyette pay sahibi oldu.
Carmelo Anthony'nin sakatlık nedeniyle oynamadığı Knicks'te kenardan gelen oyunculardan Justin Holiday 15 sayı ve 6 top çalma, Ron Baker ise 13 sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
- Spurs zorlanmadı
Batı Konferansı'nın diğer iddialı takımı San Antonio Spurs, özellikle son çeyrekteki etkili oyununun yardımıyla Talking Stick Resort Arena'da konuğu olduğu Phoenix Suns'ı 107-92 mağlup etti.
Üst üste 3'üncü, sezonun 21'inci galibiyetini alan Spurs'te 18 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapan Kawhi Leonard ile 18 sayı atan Pau Gasol galibiyette önemli rol oynadı.
Bu sezon 18. mağlubiyetini alan Phoenix Suns'ta ise Devin Booker 17, Eric Bledsoe 14 sayılık performans sergiledi.
- Davis galibiyeti getirdi
Smoothie King Center'da Indiana Pacers'ı konuk eden New Orleans Pelicans, rakibini 102-95 yenerek sezonun 9. galibiyetini aldı.
Pelicans'ta Anthony Davis 35 sayı ve 16 ribaunt, Buddy Hield ise 21 sayıyla takıma galibiyeti getirdi. Maça sonradan giren ve 6 dakika süre alan milli basketbolcu Ömer Aşık ise 4 ribauntla oynadı.
Pacers'ta ise Myles Turner'ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Jeff Teague'nin 21 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 108-97
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 102-95
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 132-120
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 92-107
Golden State Warriors-New York Knicks: 103-90
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:04
- Adana’da gündem Aybaba
Toplam 2
Yorum
adanaspor bu kadronun başına kim gelirse gelsin hiç birşey olmaz önce takviye lazım sen kadroyu kur eyüp hoca bile yeter bayram başkan
- Neustadter: Kötü niyetim yoktu
Toplam 2
Yorum
engin abartilacak bir durum yok..besiktasli
- Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı
Toplam 3
Yorum
ts bağışta asgari bir tutar yok mu
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