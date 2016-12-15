 Memphis yenildi – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Memphis yenildi

    Memphis yenildi
    'de Memhpis Grizzlies'ın serisini son şampiyon durdurdu. Cleveland maçı 103-86 kazanırken Kevin Love 29 sayı, 13 ribaundla oynadı. LeBron James ise maçı 23 sayı, 5 ribaundla tamamladı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:12
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