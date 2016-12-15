Houston Rockets'ın bileği bükülmüyor

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Sacramento Kings'i 34 sayı farkla 132-98 yenerek peş peşe 8. olmak üzere 19. galibiyetini aldı.

Rockets'ta 15 sayı, 14 asist, 11 ribauntla sezonun 5'inci "triple-double"ını yapan James Harden, galibiyette başrol oynadı. Ev sahibi takımda Ryan Anderson 22, Sam Dekker 19, Trevor Ariza 17, Clint Capela 14 sayı buldu.

Kings'te Garrett Temple'ın 20, Anthony Tolliver'ın 12 ve Willie Cauley-Stein'ın 11 sayısı sezonun 16. mağlubiyetini önleyemedi.

- Ersan'dan Raptors potasına 12 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk ettiği Toronto Raptors'a 123-114'lük skorla yenildi.

Doğu Konferansı'dan son sırada bulunan Philadelphia'da Robert Covington'ın 26 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansı sezonun 19. mağlubiyetini engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Jahlil Okafor 17, Gerald Henderson ve Sergio Rodriguez 16'şar sayı buldu. Ersan İlyasova ise kenardan gelerek 23 dakika süre aldığı maçı 12 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Üst üste 4. olmak üzere 18. galibiyetine imza atan Doğu Konferansı ikincisi Raptors'ta DeMar DeRozan 31, Kyle Lowry 20, Jonas Valanciunas 17, Cory Joseph ve Terrence Ross 13'er sayı attı.

- Cavaliers, 5 maç sonra kaybetti

Cleveland Cavaliers, FedEx Forum'da konuk olduğu Memphis Grizzlies'a 93-85 yenilerek 5 maç sonra kaybetti.

Yıldız oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love'ın oynamadığı maçta sezonun 6. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta James Jones 15, Kay Felder 14, Mike Dunleavy 11, DeAndre Liggins 10 sayı üretti.

Bu sezon 18. galibiyetini alan Grizzlies'ta Troy Daniels 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Marc Gasol'un 17 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı ev sahibi takımda Tony Allen 16, Toney Douglas 14 sayı kaydetti.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 114-123

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 109-106

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 108-113

Miami Heat-Indiana Pacers: 95-89

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 107-97

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 93-85

Houston Rockets-Sacramento Kings: 132-98

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 85-95

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 109-89

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 108-101