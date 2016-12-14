Grizzlies'e Cavaliers çelmesi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın 103-86 yendiği Memphis Grizzlies, 6 karşılaşma sonra kaybetti.
Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, 23 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan LeBron James ve maçı 23 sayı, 5 ribauntla tamamlayan J. R. Smith taşıdı.
All-star pivotu Marc Gasol'ü dinlendiren Grizzlies'in 6 maçlık galibiyet serisi son buldu. Grizzlies'te Zach Randolph 18 sayı, 5 ribaunt, Troy Williams ve Andrew Harrison ise 13'er sayı üretti.
- Pelicans'ın gücü Warriors'a yetmedi
Lig lideri Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-109'luk skorla misafir Warriors oldu.
Wariors'ın skor yükünü, 30 sayı, 7 asist üreten Stephen Curry ve 27 sayı atan Kevin Durant çekti. Draymond Green de 12 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle sezonun ilk "triple double"ına imza attı.
Pelicans'ta Anthony Davis 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blok ve kenardan oyuna giren Langston Galloway 20 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele etti.
- Suns uzatmada kazandı
Phoenix Suns, 101-101'lik skorla uzatmaya giden mücadelede, konuk ettiği New York Knicks'i 113-111 yendi.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Eric Bledsoe, 31 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla öne çıktı. Tyson Chandler 13 sayı, 23 ribaunt ve Marquese Chriss 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Knicks cephesinde Kristaps Porzingis'in 34 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok ve oyuna sonradan dahil olan Kyle O'Quinn'in 22 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 103-86
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-131
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-99
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 109-113
Phoenix Suns-New York Knicks: 113-111 (Uzatmada)
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 114-95
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
- ‘Gum Trabzon ile el sıkıştı’
Toplam 1
Yorum
alper iyi transfer fakat stoperden önce santrafor lazım stoperleri kötü değil trabzonun
- Şampiyonluk böyle gidiyor!
Toplam 22
Yorum
Enda Başarılı tespit. Ben de futbol izlemez takip etmez oldum. Eurolig takip ediyorum daha ziyade basketbol çok daha seviyeli ve avrupada söz sahibiyiz, çirkinlik çok az, daha elit bi seviye ve kesinlikle daha keyifli. Bence ilginin daha çok basketbola kayması lazım çünkü alınan başarıların gereği budur.
- Forvete yeni aday
Toplam 3
Yorum
alper hakemler ts yi katletti doğru ama son 2 maçı da trabzon hakemle kazandı iyi oynamıyor trabzon eğer başarısızlığı sadece dış nedenlere bağlarsanız başarı hiç bir zaman gelmez ts taraftarı akyazıyı doldurup ve iyi de top oynarsa hakemi de baskı altına alır anadolu takımı gibi değil büyük takım gibi oynamalı trabzon
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