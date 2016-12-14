Grizzlies'e Cavaliers çelmesi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, son haftaların formda ekibi Memphis Grizzlies'i ağırladığı karşılaşmayı 103-86 kazanarak üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Kevin Love, 23 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan LeBron James ve maçı 23 sayı, 5 ribauntla tamamlayan J. R. Smith taşıdı.

All-star pivotu Marc Gasol'ü dinlendiren Grizzlies'in 6 maçlık galibiyet serisi son buldu. Grizzlies'te Zach Randolph 18 sayı, 5 ribaunt, Troy Williams ve Andrew Harrison ise 13'er sayı üretti.

- Pelicans'ın gücü Warriors'a yetmedi

Lig lideri Golden State Warriors ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-109'luk skorla misafir Warriors oldu.

Wariors'ın skor yükünü, 30 sayı, 7 asist üreten Stephen Curry ve 27 sayı atan Kevin Durant çekti. Draymond Green de 12 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle sezonun ilk "triple double"ına imza attı.

Pelicans'ta Anthony Davis 28 sayı, 8 ribaunt, 5 blok ve kenardan oyuna giren Langston Galloway 20 sayı, 5 ribaunt, 3 top çalmayla mücadele etti.

- Suns uzatmada kazandı

Phoenix Suns, 101-101'lik skorla uzatmaya giden mücadelede, konuk ettiği New York Knicks'i 113-111 yendi.

Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta Eric Bledsoe, 31 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla öne çıktı. Tyson Chandler 13 sayı, 23 ribaunt ve Marquese Chriss 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Knicks cephesinde Kristaps Porzingis'in 34 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, 3 blok ve oyuna sonradan dahil olan Kyle O'Quinn'in 22 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies: 103-86

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 120-131

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 94-99

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 109-113

Phoenix Suns-New York Knicks: 113-111 (Uzatmada)

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 114-95