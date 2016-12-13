Rockets'tan art arda 7. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 122-118 yenen Houston Rockets, üst üste 7. maçını kazandı.
Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 36 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double"a imza attı. Ryan Anderson 19 sayı, 6 ribaunt ve kenardan oyuna giren Eric Gordon 24 sayılık katkıda bulundu.
Nets'te Brook Lopez'in 26 ve Sean Kilpatrick'in 17 sayısı galibiyete yetmedi. Trevor Booker ise 10 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.
- Çekişmeli karşılaşma Clippers'ın
Los Angeles Clippers, büyük heyecana sahne olan Portland Trail Blazers mücadelesinden 121-120 galip ayrıldı.
Ev sahibi Clippers'ta Blake Griffin 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Chris Paul ise 21 sayı, 14 asist, 5 ribauntla "double double" yaptı. J.J. Redick 19 sayı ve DeAndre Jordan 9 sayı, 12 ribaunt, 3 top çalma, 3 blokla oynadı.
Arka arkaya 4. yenilgisini alan Trail Blazers'ta C.J. McCollum 25 sayı, 5 ribaunt, Damian Lillard'ın 24 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 5 blokluk performansı sonucu değiştirmedi.
- Raptors, son 10 maçının 9'unu kazandı
Toronto Raptors, ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 122-100 mağlup ederek peş peşe 3'üncü, son 10 maçında 9'uncu galibiyetini elde etti.
Raptors'ı galibiyete, 30 sayı kaydeden DeMar DeRozan, 25 sayı, 5 ribauntla oynayan yedek oyuncu Terrence Ross, 18 sayı, 7 asist üreten Kyle Lowry ve 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.
Bukcs'ta Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve Jabari Parker'ın 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 110-94
Miami Heat-Washington Wizards: 112-101
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 122-100
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 122-118
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 112-92
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 121-120
Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 116-92
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:03
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Toplam 30
Yorum
Hakan Hoca ne oldu hani sen bu işlere karışmazdın senin işin değildi kazanınca senin işin değil yenildimi işin oluyor ahahaha
- Çok sinirliyim
Toplam 30
Yorum
Semih Adam eğilmiyor kafasını sokuyor topa sow da tekmeyi kafasına vuruyor faul ağlamayın boşuna.. fb ye atsalar iptal olsa net faul der renkliler
- Çok sinirliyim
Toplam 30
Yorum
Çankaya Sende de ne kulak varmış be kardeşim Sdatta bu sesi duyduğunu söylediğine göre pes vallahi
Rockets'tan art arda 7. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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