 NBA’de bir ilke imza attı – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’de bir ilke imza attı

    NBA’de bir ilke imza attı
    'de önceki geceye damgasını vuran isim Chris Paul'du. L.A. Clippers'ın Pelicans'ı 133-105 yendiği maçı top kaybı yapmadan tamamlayan Paul, 20'şer sayı ve asist üreterek NBA tarihine geçti. Yıldız basketbolcu, NBA'de bu istatistiği gerçekleştiren ilk basketbolcu oldu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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