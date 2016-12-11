Chris Paul'den tarihi performans

NBA'e 10 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, sakatlıkları bulunan Anthony Davis ve Jrue Holiday'dan yoksun sahaya çıkan New Orleans Pelicans'ı 133-105 mağlup etti.

Ev sahibi Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, 20 sayı, 20 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. Paul, NBA'de top kayıplarının tutulmaya başladığı 1977-78 sezonundan bu yana top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asist üreten ilk oyuncu oldu. Paul, 1984'te bunu başaran Rickey Green'den beri top kaybetmeden 20'nin üstünde asist yapan 2'nci oyuncu olarak da tarihe geçti.

Clippers'ta DeAndre Jordan 19 sayı, 9 ribaunt, Marreese Speights 17 sayı, 12 ribaunt ve Jamal Crawford 22 sayıyla önemli rol oynadı.

Pelicans'ta Tim Frazier 20 sayı, 11 asist ve Cheick Diallo 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Aşık ise skor üretemediği maçı 4 ribauntla bitirdi.

- LeBron, NBA tarihindeki yerini aldı

Son şampiyon Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 116-105 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 44 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmayla "triple double"a çok yaklaştı. 2014'te, yine Hornets'a attığı 61 sayıdan beri en yüksek skorlu normal sezon maçını çıkaran James, NBA tarihinde 27 bin sayı, 7 bin ribaunt ve 7 bin asist barajlarını geçen tek isim olmayı başardı.

Cavaliers''ta Kevin Love 22 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Hornets'te Kemba Walker 24 sayı, 5 asist ve Cody Zeller 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

- Grizzlies, lig lideri Warriors'ı yendi

Memphis Grizzlies, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 110-89 mağlup etti ve ligin zirvesindeki rakibine sezonun 4. yenilgisini yaşattı. Galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkaran Grizzlies, Warriors karşısında 6 maç sonra kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol 19 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Tony Allen 19 sayıyla öne çıktı.

Kevin Durant 21 sayı, 7 ribauntla Warriors'ı ayakta tutmaya çalıştı. Yüzde 28,6 şut isabetiyle oynayan Stephen Curry 17 sayı, 8 ribaunt, aynı oranla hücum eden Klay Thompson ise 8 sayıda kaldı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 118-111

Orlando Magic-Denver Nuggets: 113-121

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 110-105

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 116-105

Chicago Bulls-Miami Heat: 105-100

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 109-87

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 110-89

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 130-101

Utah Jazz-Sacramento Kings: 104-84

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 133-105