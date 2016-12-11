 Chris Paul'den tarihi performans – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Chris Paul'den tarihi performans

    Chris Paul'den tarihi performans

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 133-105 yenen Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asist üreterek bunu başaran ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

    NBA'e 10 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, sakatlıkları bulunan Anthony Davis ve Jrue Holiday'dan yoksun sahaya çıkan New Orleans Pelicans'ı 133-105 mağlup etti.

    Ev sahibi Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, 20 sayı, 20 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. Paul, NBA'de top kayıplarının tutulmaya başladığı 1977-78 sezonundan bu yana top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asist üreten ilk oyuncu oldu. Paul, 1984'te bunu başaran Rickey Green'den beri top kaybetmeden 20'nin üstünde asist yapan 2'nci oyuncu olarak da tarihe geçti.

    Clippers'ta DeAndre Jordan 19 sayı, 9 ribaunt, Marreese Speights 17 sayı, 12 ribaunt ve Jamal Crawford 22 sayıyla önemli rol oynadı.

    Pelicans'ta Tim Frazier 20 sayı, 11 asist ve Cheick Diallo 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Aşık ise skor üretemediği maçı 4 ribauntla bitirdi.

    - LeBron, NBA tarihindeki yerini aldı

    Son şampiyon Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 116-105 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

    Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 44 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmayla "triple double"a çok yaklaştı. 2014'te, yine Hornets'a attığı 61 sayıdan beri en yüksek skorlu normal sezon maçını çıkaran James, NBA tarihinde 27 bin sayı, 7 bin ribaunt ve 7 bin asist barajlarını geçen tek isim olmayı başardı.

    Cavaliers''ta Kevin Love 22 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

    Hornets'te Kemba Walker 24 sayı, 5 asist ve Cody Zeller 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

    - Grizzlies, lig lideri Warriors'ı yendi

    Memphis Grizzlies, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 110-89 mağlup etti ve ligin zirvesindeki rakibine sezonun 4. yenilgisini yaşattı. Galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkaran Grizzlies, Warriors karşısında 6 maç sonra kazandı.

    7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol 19 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Tony Allen 19 sayıyla öne çıktı.

    Kevin Durant 21 sayı, 7 ribauntla Warriors'ı ayakta tutmaya çalıştı. Yüzde 28,6 şut isabetiyle oynayan Stephen Curry 17 sayı, 8 ribaunt, aynı oranla hücum eden Klay Thompson ise 8 sayıda kaldı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 118-111

    Orlando Magic-Denver Nuggets: 113-121

    Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 110-105

    Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 116-105

    Chicago Bulls-Miami Heat: 105-100

    Houston Rockets-Dallas Mavericks: 109-87

    Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 110-89

    San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 130-101

    Utah Jazz-Sacramento Kings: 104-84

    Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 133-105

    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chris Paul'den tarihi performans haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.