Chris Paul'den tarihi performans
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 133-105 yenen Los Angeles Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asist üreterek bunu başaran ilk oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
Ev sahibi Clippers'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, 20 sayı, 20 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla takımını sürükledi. Paul, NBA'de top kayıplarının tutulmaya başladığı 1977-78 sezonundan bu yana top kaybetmeksizin 20 sayı ve 20 asist üreten ilk oyuncu oldu. Paul, 1984'te bunu başaran Rickey Green'den beri top kaybetmeden 20'nin üstünde asist yapan 2'nci oyuncu olarak da tarihe geçti.
Clippers'ta DeAndre Jordan 19 sayı, 9 ribaunt, Marreese Speights 17 sayı, 12 ribaunt ve Jamal Crawford 22 sayıyla önemli rol oynadı.
Pelicans'ta Tim Frazier 20 sayı, 11 asist ve Cheick Diallo 19 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Milli basketbolcu Ömer Aşık ise skor üretemediği maçı 4 ribauntla bitirdi.
- LeBron, NBA tarihindeki yerini aldı
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 116-105 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 44 sayı, 10 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmayla "triple double"a çok yaklaştı. 2014'te, yine Hornets'a attığı 61 sayıdan beri en yüksek skorlu normal sezon maçını çıkaran James, NBA tarihinde 27 bin sayı, 7 bin ribaunt ve 7 bin asist barajlarını geçen tek isim olmayı başardı.
Cavaliers''ta Kevin Love 22 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.
Hornets'te Kemba Walker 24 sayı, 5 asist ve Cody Zeller 17 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.
- Grizzlies, lig lideri Warriors'ı yendi
Memphis Grizzlies, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 110-89 mağlup etti ve ligin zirvesindeki rakibine sezonun 4. yenilgisini yaşattı. Galibiyet serisini 6 karşılaşmaya çıkaran Grizzlies, Warriors karşısında 6 maç sonra kazandı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Grizzlies'te Marc Gasol 19 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Tony Allen 19 sayıyla öne çıktı.
Kevin Durant 21 sayı, 7 ribauntla Warriors'ı ayakta tutmaya çalıştı. Yüzde 28,6 şut isabetiyle oynayan Stephen Curry 17 sayı, 8 ribaunt, aynı oranla hücum eden Klay Thompson ise 8 sayıda kaldı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 118-111
Orlando Magic-Denver Nuggets: 113-121
Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 110-105
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 116-105
Chicago Bulls-Miami Heat: 105-100
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 109-87
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 110-89
San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 130-101
Utah Jazz-Sacramento Kings: 104-84
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 133-105
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:20
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 2
Yorum
gerçek fb li allah rahmet eylesin mekanların cennet olsun emniyet teşkilatımızın ve türk halkının başı sagolsun
- Serdar sınırda
Toplam 1
Yorum
Litmanen KESİNLİKLE SARI KART VERİRLER STOPER SIKINTISI CEKTİĞİNİ BİLİYORLAR TAKIMIN BAKINDA GÖRÜN
- Savunması istim üstünde
Toplam 1
Yorum
Baron Sanki fenerbahce net gol posizyonu yakaladi...sifir isabetli sut oraniyla gelmis gecmis en olu besiktasa 1 tane isabetli sut cekememis hepsi karavana ....bidaha bu besiktasi zor bulur daha iyi besiktas vodafone buyusuyle birresince 5 lik olmaktan kurtulamicak fenerbahce
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