LeBron James 9'unculuğa yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın konuk ettiği Miami Heat'i 114-84'le geçtiği maçta 27 sayı üreten LeBron James, en skorer oyuncular listesinde 9'unculuğa yükseldi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da Miami Heat'i ağırlayan son şampiyon Cleveland Cavaliers, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 114-84 galip ayrıldı.

Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ta 27 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle oynayan LeBron James, kariyerine yeni bir rekor daha ekledi. NBA'in en skorer oyuncuları listesinde Elvin Hayes'i geçen James, 27 bin 315 sayıyla 9'unculuğa yükseldi. Kevin Love 28 sayı ve 15 ribaunt, Kyrie Irving ise 23 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 16. yenilgisini alan Heat'te Goran Dragic 15 sayı ve 4 asist, Derrick Williams 17 sayı, Willie Reed ise 10 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

- Westbrook'tan üst üste 7'nci triple-double

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Houston Rockets, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 102-99 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Rockets'a sezonun 16. galibiyetini getiren oyuncular 21 sayı, 9 ribaunt ve 12 asistle James Harden ile 17 sayı üreten Eric Gordon oldu.

Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 27 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile 7'nci kez üst üste "triple-double" yapma başarısını gösterdi. Steven Adams ise 24 sayı ve 10 ribauntluk bir performans sergiledi.

- Williams'ın 35 sayısı galibiyete yemedi.

Staples Center'da Los Angeles Lakers'ın konuğu olan Phoenix Suns, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibini 119-115 yendi.

Suns'da Eric Bledsoe 30 sayı ve 9 asist, Leandro Barbosa 21 sayı, Alex Len ise 14 sayı ve 13 ribauntla takımına sezonun 7. galibiyetini getirdi.

Lakers bu sezon 15. kez sahadan mağlup ayrılırken, Lou Williams'ın 35 sayı ve 5 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Toplu sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 109-88

Boston Celtics-Toronto Raptors: 94-101

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 114-84

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 110-114

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 90-117

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 99-102

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 111-103

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 115-119

Sacramento Kings-New York Knicks: 100-103