Ersan İlyasova, Ömer Aşık'ı üzdü

NBA'e 6 maçla devam edildi. Smoothie King Center'da Philadelphia 76ers'ı ağırlayan New Orleans Pelicans, rakibine 99-88 mağlup oldu.

Deplasmanda 23 maçlık rekor mağlubiyet serisini sonlandırarak sezonun 5. galibiyetine imza atan Philadelphia 76ers'ta sahanın yıldızı 23 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmayla oynayan milli oyuncu Ersan İlyasova oldu. Skora destek, 16 sayı ve 8 asistle Sergio Rodriguez ile 14 sayı ve 7 ribauntla Joel Embiid'den geldi.

Bu sezon 16. kez parkeden mağlup ayrılan Pelicans'ta Anthony Davis 26 sayı ve 11 ribaunt, Langston Galloway 19 sayı, oyuna kenardan gelerek 19 dakika süre alan Ömer Aşık ise 8 sayı, 9 ribaunt, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

- Warriors ilk periyotta fişi çekti

Vivint Smart Home Arena'da Utah Jazz'ın konuğu olan Golden State Warriors, özellikle ilk periyotta yakaladığı 29-1'lik skor üstünlüğü avantajını maç boyunca koruyarak rakibini 106-99'la geçti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Warriors'ta Stephen Curry 26 sayı, Kevin Durant ise 21 sayı ve 11 ribauntla takıma galibiyeti getirdi.

Sezonun 10. mağlubiyetini alan Jazz'da Rudy Gobert 20 sayı ve 17 ribaunt, Joe Ingles 21, Shelvin Mack 19 sayıyla mücadele etti.

- Wizards i·ki·nci· devrede geri· döndü

Verizon Center'da Denver Nuggets'ı ağırlayan Washington Wizards, özellikle ikinci yarıda hücumdaki üstün performansıyla rakibini 92-85 yendi.

Wizards'ta Bradley Beal 26, Markieff Morris ve John Wall ise 15'er sayıyla takıma sezonun 8. galibiyetini getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 15. mağlubiyetini alan Nuggets'ta, maçta takımın en skorer oyuncusu ise 17 sayıyla oynayan Nikola Jokic.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 124-110

Washington Wizards-Denver Nuggets: 92-85

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 88-86

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 88-99

Utah Jazz-Golden State Warriors: 99-106

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 95-91