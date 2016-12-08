Warriors deplasmanda kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 115-98 yendi.
Warriors'ta Klay Thompson, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Stephen Curry'nin 19 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 7 top çalmayla etkili bir performans ortaya koyduğu konuk takımda, Draymond Green 22, Kevin Durant 16, Andre Iguodala 10 sayı attı.
Batı Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Clippers'ta Jamal Crawford 21, Chris Paul ve Marreese Speights 15'er, Austin Rivers 14, Blake Griffin 12 sayı kaydetti.
- Cavaliers, Knicks deplasmanında galip
Doğu Konferansı'nda lider durumdaki Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 32 sayı farkla 126-94 mağlup etti.
Sezonun 15. galibiyetini elde eden son şampiyon Cavaliers'ta LeBron James 25 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 6 asistlik performans sergiledi. Konuk ekip Cavaliers'ta Kevin Love 21, Iman Shumpert 14 sayılık katkı sağladı.
Dört maç sonra kaybederek sezonun 10. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Brandon Jennings 16, Courtney Lee 15, Kristaps Porzingis 12 sayı üretti.
- Rockets'tan Lakers'a 39 sayı fark
Batı Konferansı 4'üncüsü Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 39 sayı farkla 134-95 yenerek peş peşe 4'üncü, toplamda 15'inci galibiyetini aldı.
Rockets'ta Eric Gordon 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ev sahibi takımda James Harden, 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Patrick Beverley 10 sayı, 7 ribaunt, 12 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.
Art arda 4'üncü olmak üzere 14'üncü maçını kaybeden Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta Lou Williams 24 sayıyla mücadele etti. Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı konuk ekipte, Brandon Ingram 12, Timofey Mozgov 11, Marcelo Huertas 10 sayı buldu.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 87-77
Orlando Magic-Boston Celtics: 87-117
Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 116-111
Atlanta Hawks-Miami Heat: 103-95
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 115-107
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 134-95
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 94-126
Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 89-120
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 94-109
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 98-115
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:34
- Barcelona, Van der Wiel'i istiyor
Toplam 2
Yorum
Erbaa İyi abi bizmi dedik barca ya gs diye gs dan başka kimseyi tanimiyorlar
- Hakemle oynamayın
Toplam 8
Yorum
KEMAL bugünkü maçta volkan oynarsa hakem faciası için zemin çok kolay hazırlanmış olur. volkan aleyhine bir faul vermese, bir hata yapsa volkan rayından çıkar kendini kırmızı alana kadar uğraşır. maalesef bu konuda çok zayıf türk futbolcularının çoğunda bu problem zaten hakemin kararını değiştireceğini veya taraftarın gözünde yükseleceğini zannediyorlar. braga maçı gibi önemli bir maçta sinirlerine hakim olamayarak kaç ay ceza aldı uefada zaten bize cezaları verirken kepçeyle avrupa takımlarına verirken çay kaşığı oranında ceza veriyor.
- Mehmet Ekici G.Saray'a mı?
Toplam 35
Yorum
Yüksel Oynuyomuş görünen sahtekar..takımın güya beyni.kendi oynamadığı gibi takımın oynamasınada mani oluyor.
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