Warriors deplasmanda kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Gecenin maçında Batı Konferansı lideri Warriors, Staples Center'da konuk olduğu Clippers'ı 115-98'lik skorla geçerek üst üste 3'üncü, toplamda 19'uncu galibiyetine ulaştı.

Warriors'ta Klay Thompson, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. Stephen Curry'nin 19 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, 7 top çalmayla etkili bir performans ortaya koyduğu konuk takımda, Draymond Green 22, Kevin Durant 16, Andre Iguodala 10 sayı attı.

Batı Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Clippers'ta Jamal Crawford 21, Chris Paul ve Marreese Speights 15'er, Austin Rivers 14, Blake Griffin 12 sayı kaydetti.

- Cavaliers, Knicks deplasmanında galip

Doğu Konferansı'nda lider durumdaki Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden'da karşılaştığı New York Knicks'i 32 sayı farkla 126-94 mağlup etti.

Sezonun 15. galibiyetini elde eden son şampiyon Cavaliers'ta LeBron James 25 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 6 asistlik performans sergiledi. Konuk ekip Cavaliers'ta Kevin Love 21, Iman Shumpert 14 sayılık katkı sağladı.

Dört maç sonra kaybederek sezonun 10. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te Brandon Jennings 16, Courtney Lee 15, Kristaps Porzingis 12 sayı üretti.

- Rockets'tan Lakers'a 39 sayı fark

Batı Konferansı 4'üncüsü Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 39 sayı farkla 134-95 yenerek peş peşe 4'üncü, toplamda 15'inci galibiyetini aldı.

Rockets'ta Eric Gordon 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Ev sahibi takımda James Harden, 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Patrick Beverley 10 sayı, 7 ribaunt, 12 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı.

Art arda 4'üncü olmak üzere 14'üncü maçını kaybeden Batı Konferansı 9'uncusu Lakers'ta Lou Williams 24 sayıyla mücadele etti. Julius Randle'ın 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı konuk ekipte, Brandon Ingram 12, Timofey Mozgov 11, Marcelo Huertas 10 sayı buldu.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 87-77

Orlando Magic-Boston Celtics: 87-117

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 116-111

Atlanta Hawks-Miami Heat: 103-95

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 115-107

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 134-95

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 94-126

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 89-120

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 94-109

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 98-115