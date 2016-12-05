Westbrook NBA tarihine geçti
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 101-92 yenen Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan beri üst üste 5 "triple double" yapan ilk isim oldu.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 28 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle peş peşe 5'inci, sezonun 10'uncu, kariyerinin 47'nci "triple double"ını yaptı. Westbrook, Michael Jordan'dan beri art arda 5 "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu olmayı başardı. Jordan, 1989'da 7'si arka arkaya olmak üzere 11 maçta 10 kez 3 istatistikte çift hanelere çıkmıştı.
28 yaşındaki all-star oyun kurucu, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 5 maçlık "triple double" serisine imza atan 4'üncü oyuncu olarak NBA tarihine geçti.
Bu sezon 21 karşılaşmada 10 "triple double" yapan Westbrook, 1961-62 sezonunda 12 maçta bunu başaran Robertson'dan sonra 10 "triple double"a en hızlı 2'nci ulaşan isim olmayı da başardı.
Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis'in 37 sayı, 15 ribaunt, 4 blokluk performansı galibiyete yetmedi. Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu Ömer Aşık ise mücadeleyi 3 ribauntla tamamladı.
- Pacers, Clippers deplasmanında galip
Indiana Pacers, sakatlığı yüzünden son 5 maçın 4'ünde oynayamayan all-star oyuncusu Paul George'un formasına kavuştuğu karşılaşmada, Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 111-102 mağlup etti.
George, 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'a 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmalık katkıda bulundu. Thaddeus Young 17 sayı, 7 ribaunt, Jeff Teague 15 sayı, 3 top çalma ve yedek oyuncu Rodney Stuckey 16 sayıyla oynadı.
İlk 16 karşılaşmada 14 galibiyet alan Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Clippers, son 6 maçının 4'ünü kaybetti. Clippers'ta Blake Griffin 24 sayı, 16 ribaunt, 5 asist ve Chris Paul 18 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Orlando Magic: 92-98
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 101-92
New York Knicks-Sacramento Kings: 106-98
Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 102-111
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:26
- Hakemler rakipten
Toplam 60
Yorum
şu kız kadar toplasan şu kız kadar olamadı bjk camiası.azıcık delikanlı olun . Gs sizden daha delikanlı
- Hakemler rakipten
Toplam 60
Yorum
bjk beşiktaş 1 puana geldi aldı ve gitti.eğer 3 puana gelse onuda alırdı volkan efendi!!sen şenol güneşe dua ett
- Simdi sıra geldi Kiev’e
Toplam 25
Yorum
hehe soğuk hakemi ayarlarsanız soğudu da yenersiniz , neden olmasın ?
Westbrook NBA tarihine geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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