Westbrook NBA tarihine geçti

NBA'e 4 maçla devam edildi. Evinde oynadığı New Orleans Pelicans müsabakasını 101-92 kazanan Oklahoma City Thunder, galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 28 sayı, 17 ribaunt, 12 asistle peş peşe 5'inci, sezonun 10'uncu, kariyerinin 47'nci "triple double"ını yaptı. Westbrook, Michael Jordan'dan beri art arda 5 "triple double" yapan ilk NBA oyuncusu olmayı başardı. Jordan, 1989'da 7'si arka arkaya olmak üzere 11 maçta 10 kez 3 istatistikte çift hanelere çıkmıştı.

28 yaşındaki all-star oyun kurucu, Oscar Robertson, Wilt Chamberlain ve Michael Jordan'dan sonra 5 maçlık "triple double" serisine imza atan 4'üncü oyuncu olarak NBA tarihine geçti.

Bu sezon 21 karşılaşmada 10 "triple double" yapan Westbrook, 1961-62 sezonunda 12 maçta bunu başaran Robertson'dan sonra 10 "triple double"a en hızlı 2'nci ulaşan isim olmayı da başardı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis'in 37 sayı, 15 ribaunt, 4 blokluk performansı galibiyete yetmedi. Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu Ömer Aşık ise mücadeleyi 3 ribauntla tamamladı.

- Pacers, Clippers deplasmanında galip

Indiana Pacers, sakatlığı yüzünden son 5 maçın 4'ünde oynayamayan all-star oyuncusu Paul George'un formasına kavuştuğu karşılaşmada, Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 111-102 mağlup etti.

George, 7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pacers'a 16 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmalık katkıda bulundu. Thaddeus Young 17 sayı, 7 ribaunt, Jeff Teague 15 sayı, 3 top çalma ve yedek oyuncu Rodney Stuckey 16 sayıyla oynadı.

İlk 16 karşılaşmada 14 galibiyet alan Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Clippers, son 6 maçının 4'ünü kaybetti. Clippers'ta Blake Griffin 24 sayı, 16 ribaunt, 5 asist ve Chris Paul 18 sayı, 11 asistle "double double" yaptı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Orlando Magic: 92-98

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 101-92

New York Knicks-Sacramento Kings: 106-98

Los Angeles Clippers-Indiana Pacers: 102-111