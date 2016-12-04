Raptors'tan kulüp rekoru

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors ile Atlanta Hawks arasındaki mücadeleyi, 128-84 ev sahibi Raptors kazandı.

Üst üste 6. maçını kazanan Raptors, 44 sayıyla tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Daha önce 2 kez rakiplerine 42 sayılık üstünlük sağlayan Raptors, bunlardan sonuncusunu 2014'ün kasım ayında Milwaukee Bucks'a karşı gerçekleştirmişti.

Sekiz oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta DeMar DeRozan 21 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, kenardan gelen Patrick Patterson 17 ve Terrence Ross 15 sayıyla oynadı.

Yenilgi serisi 6 karşılaşmaya çıkan Hawks'ta Dennis Schroder 15 sayı, 6 asist ve Dwight Howard 10 sayı, 17 ribauntla takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

- Ersan'dan Celtics potasına 18 sayı

Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 107-106 mağlup etti. Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, 37 sayı ve 7 asistle sahanın en skoreri oldu. Avery Bradley de 20 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Art arda 6. mağlubiyetini alan 76ers'ta kenardan oyuna giren Dario Saric'in 21 sayı, 12 ribaunt ve Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 6 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

- Williams'ın 40 sayısı Lakers'a yetmedi

Memphis Grizzlies, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasından 103-100 galip ayrıldı. Grizzlies'ta Troy Daniels, 31 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Ev sahibi ekipte 19 sayı, 8 asist, 3 top çalmayla mücadele eden Marc Gasol ve 16 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan JaMychal Green, galibiyette önemli rol oynadı.

Oyuna sonradan dahil olan Lou Williams, 40 sayıyla Lakers'ta bu sezon en yüksek skora ulaştı. Luol Deng ise 18 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 112-103

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-125 (uzatmada)

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 106-107

Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 128-84

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 103-100

Dallas Mavericks-Chicago Bulls: 107-82

Utah Jazz-Denver Nuggets: 105-98

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 99-92

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 138-109