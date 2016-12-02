Clippers, Cavaliers'ı rahat geçti

NBA 'e 6 maçla devam edildi. Quicken Loans Arena'da son şampiyon Cleveland Cavaliers'ın konuğu olan Los Angeles Clippers, özellikle üçüncü periyottaki iyi savunmasının yardımıyla rakibini 113-94 yendi.

Sezonun 15. galibiyetine imza atan Clippers'ta JJ Redick 23 sayı, Chris Paul 16 sayı ve 9 asist, Blake Griffin 13 sayı ve 11 asist, DeAndre Jordan ise 9 sayı ve 15 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 4. yenilgisini almasına rağmen Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdüren Cavaliers'ta Kyri·e Irvi·ng 28, LeBron James ile Kevin Love ise 16'şar sayı üretti.

- Warriors'ın galibiyet serisi sonlandı

İki uzatmaya giden mücadelede Oracle Arena'da Golden State Warriors'ın konuğu olan Houston Rockets, rakibini 132-127 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon 12. kez parkeden galip ayrılan Rockets'ta James Harden 29 sayı, 15 ribaunt ve 13 asistle "triple-double" yaptı. Skora destek, 29 sayıyla Ryan Anderson, 23 sayıyla Eric Gordon'dan geldi.

Geçen sezonun finalisti Warriors ise üst üste 12 maç kazanmasının ardından bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Kevin Durant'in 39 sayı ve 13 ribaunt, Draymond Green'in 20 sayı, 15 ribaunt ve 9 asist ile Stephen Curry'nin 28 sayılık performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

- Çekişmeli maç Heat'in

Vivint Smart Home Arena'da oynanan günün diğer çekişmeli mücadelesinde Miami Heat, deplasmanda Utah Jazz'ı 111-110 mağlup etti.

Maçın son periyodunda 14, toplamda ise 27 sayıyla oynayan Goran Dragic ile 24 sayı kaydeden James Johnson, Heat'e sezonun 7. galibiyetini getiren oyuncular oldu.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan Jazz'da Gordon Hayward 32 sayı ve 7 asist, Joe Johnson 18, Joe Ingles ise 15 sayıyla oynadı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Ayın oyuncuları James ile Westbrook

Öte yandan, Doğu Konferansı'nda Cavaliers'tan LeBron James, Batı'da ise Oklahoma City Thunder'dan Russell Westbrook ayın oyuncusu seçildi.

Geçen sezonki şampiyonluğun ardından bu sezon da konferansında liderliğini sürdüren Cavaliers'ın yıldızı James, ekim ve kasım ayındaki maçların baz alındığı değerlendirmeye göre, 23,5 sayı, 9,3 asist ve 8,1 ribaunt ortalamasıyla oynarken, 3 maçta da "triple double" yaptı.

Westbrook ise çıktığı 20 maçta 31,2 sayı, 11,3 asist ve 10,5 ribauntla "triple double" ortalaması yaparak çok başarılı bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncu, bu istatistiğiyle 20 maçta 500 sayı, 200 ribaunt ve 200 asist barajını geçen NBA tarihindeki ikinci oyuncu oldu. Daha önce bu istatistiği, 1961-1962 sezonunda 17 maçta Oscar Robertson yakalayabilmişti.

- Toplu sonuçlar:

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 97-87

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 93-111

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 94-113

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 95-94

Utah Jazz-Miami Heat: 110-111

Golden State Warriors-Houston Rockets: 127-132