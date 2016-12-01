Lakers, Bulls’u deplasmanda geçti

Los Angeles Lakers, United Center'da karşılaştığı Chicago Bulls'u 96-90 mağlup etti. Lakers böylece bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanına 9 karşılaşma ile devam edildi. San Antonio Spurs, American Airlines Center'da oynadığı Dallas Mavericks'i 94-87 mağlup ederek, bu sezon deplasmanda oynadığı 11. karşılaşmadan galip ayrıldı. Spurs'te Patt Mills 23 sayı, 4 asist, Kawhi Leonard 21 sayı, 7 ribaund ve Danny Green 11 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Dallas'ta ise Wesley Matthews 26 sayı, 2 ribaund, Harrison Barnes 17 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti.



Nem, maçı oynatmadı

Philadelphia 76ers ile Sacramento Kings arasında oynanması planlanan karşılaşma ertelendi. Wells Fargo Center'ın zemininde yaşanan nemden dolayı mücadele oynanamadı. NBA yetkilileri maçın ne zaman oynanacağını daha sonra açıklayacağını bildirdi.



Lakers'tan 10. galibiyet

Los Angeles Lakers, United Center'da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'u 96-90'lık skorla mağlup ederek, bu sezon 10. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Nick Young sakatlığından dolayı oynamazken, Lou Williams 18 sayı, 5 asist, Jordan Clarkson 18 sayı, 4 ribaund, Julius Randle 12 sayı, 20 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Chicago'da ise Jimmy Butler 22 sayı, 4 ribaund, Dwayne Wade 17 sayı, 4 ribaund ve Taj Gibson 11 sayı, 10 ribaund ile oynadı.



Westbrook, triple double yapmaya devam ediyor

Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı 126-115 mağlup etti. Thunder böylece galibiyet serisini 4'e çıkardı. Thunder'da Russell Westbrook 35 sayı, 14 ribaund, 11 asist ile triple double yaparken, Victor Oladipo 25 sayı, 6 asist, Steven Adams 12 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Westbrook sezonun 9., üst üste 4. ve kariyerindeki 46. triple double performansını sergiledi. Wizards'da ise Bradley Beal 31 sayı, 5 ribaund, John Wall 15 sayı, 15 asist ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları:



Boston Celtics: 114 - Detroit Pistons: 121

Toronto Raptors: 120 - Memphis Grizzlies: 105

Minnesota Timberwolves: 104 - New York Knicks: 106

Oklahoma City Thunder: 126 - Washington Wizards: 115

Chicago Bulls: 90 - Los Angeles Lakers: 96

Dallas Mavericks: 87 - San Antonio Spurs: 94

Denver Nuggets: 98 - Miami Heat: 106

Phoenix Suns: 109 - Atlanta Hawks: 107

Portland Trail Blazers: 131 - Indiana Pacers: 109

Philadelphia 76ers - Sacramento Kings: Ertelendi