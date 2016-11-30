Spurs'ü, Magic durdurdu

NBA'e 6 maçla devam edildi. Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı, ligin iddialı ekiplerinden San Antonio Spurs'ü 95-83 mağlup etti.

Spurs'e 9 karşılaşma sonra yenilgiyi tattıran Magic'te Serge Ibaka 18 sayı, 7 ribaunt, Evan Fournier 13 sayı, 7 asist ve kenardan oyuna giren Nikola Vucevic 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Spurs'te Kawhi Leonard'ın 21 sayı ve LaMarcus Aldridge'in 16 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Pelicanslı Davis'ten 41 sayı, 16 ribaunt

New Orleans Pelicans, evinde oynadığı Los Angeles Lakers mücadelesini 105-88 kazandı. Pelicans forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, 10 sayı ve 11 ribauntla sezonun ilk "double double"ına imza attı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 41 sayı, 16 ribaunt, 4 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Davis, bu sezon 3. kez 40 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti. Jrue Holiday de maçı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.

Lakers cephesinde Lou Williams 16 sayı ve Julius Randle 12 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

- Nets, 2 uzatmada kazandı

Doğu Konferansı'nın sondan 2. sırasında yer alan Brooklyn Nets ile Batı'da zirve mücadelesi veren Los Angeles Clippers arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. Clippers, Chris Paul'ün normal sürenin bitimine 1.8 saniye, Jamal Crawford'ın da uzatma periyodunun bitimine 10 saniye kala attığı 3 sayılık basketlerle maçı 2 kez uzatmaya götürdü.

Fakat ev sahibi Nets, Sean Kilpatrick'in 38 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadeleden 127-122 galip ayrıldı. Nets'te 27 sayı, 8 ribauntla oynayan Brook Lopez ve 15 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma üreten Trevor Booker galibiyette önemli rol oynadı.

Arka arkaya 3. yenilgisini alan Clippers'ta Chris Paul, 26 sayı, 13 asist, 10 ribauntla "triple double", DeAndre Jordan ise 21 sayı, 23 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 89-112

Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 127-122 (uzatmada)

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 118-101

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 105-88

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 83-95

Utah Jazz-Houston Rockets: 120-101