Warriors'ın serisi 12 maça çıktı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Şampiyonluk favorileri arasındaki Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Atlanta Hawks mücadelesini 105-100 kazanarak peş peşe 12. galibiyetini elde etti.

Warriors'ı galibiyete, 25 sayı, 14 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant, 25 sayı atan Stephen Curry ve 20 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Art arda 3. yenilgisini alan Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 6 asist, Dwight Howard 14 sayı, 16 ribaunt ve Paul Millsap 14 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.

- Westbrook "triple double" ortalamaya ulaştı

Oklahoma City Thunder, New York Knicks deplasmanından 112-103 galip ayrıldı ve arka arkaya 3. maçını kazandı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 27 sayı, 18 ribaunt ve 14 asistle üst üste 3'üncü, sezondaki 8'inci, kariyerindeki 45'inci "triple double"ına imza attı.

Bu sezon maç başına ürettiği 30,9 sayı, 11,3 asist ve 10,3 ribauntla "triple double" ortalamaya erişen Westbrook, son 98 normal sezon karşılaşmasında 26 kez 3 istatistikte çift hanelere ulaştı.

Knicks'te Derrick Rose'un 30 sayı, 7 ribaunt, Kristaps Porzingis'in 21 sayı, 5 ribaunt, 5 blok ve Carmelo Anthony'nin 18 sayı, 8 ribauntluk çabası, mağlubiyeti önleyemedi.

- Ersan'dan Raptors potasına 11 sayı

Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Toronto Raptors, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 122-95 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Raptors'ta Kyle Lowry 24 sayı, 8 asist, yedek oyuncu Terrence Ross 22 sayı, DeMar DeRozan 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Jonas Valanciunas 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Robert Covington 20 sayı, 5 ribaunt ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla peş peşe 4. maçını kaybeden 76ers'ı ayakta tutmaya çalıştı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 6 ribaunt üretti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Washington Wizards-Sacramento Kings: 101-95 (uzatmada)

Miami Heat-Boston Celtics: 104-112

New York Knicks-Oklahoma City Thunder: 103-112

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 122-95

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 85-104

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 103-112

Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 105-100