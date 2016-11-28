Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Cleveland, Wells Fargo Center'da konuk olduğu Philadelphia'yı 112-108 mağlup ederek art arda 4. olmak üzere 13. maçını kazandı.

Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 13 asist, 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyrie Irving'in 39 sayıyla maçın en skoreri olduğu Cavaliers'ta Kevin Love 25 sayı, 11 ribaunt ve Tristan Thompson 12 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Philadelphia'da ilk 5'te başlayıp 28 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı, 6 ribaunt, 1 asistle mücadele etti. Ev sahibi ekipte Joel Embiid 22, Jahlil Okafor 14, Gerald Henderson 13, Sergio Rodriguez 12 sayı attı.

- Mavericks 8 maç sonra kazandı

Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 91-81 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.

Sekiz maç sonra kazanan Batı Konferansı sonuncusu Mavericks'te Harrison Barnes 23, Wesley Matthews 21, Justin Anderson 14 sayı kaydetti.

Batı Konferansı'nda 12. sırada bulunan Pelicans'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 13 ribauntluk "double-double" performansı sezonun 12. yenilgisini önleyemedi. Konuk ekipte ilk 5'te başlayıp 6 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ömer Aşık ise mücadeleyi 2 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

- Kings, Nets deplasmanında galip

Sacramento Kings, Barclays Center'da konuk olduğu Brooklyn Nets'i 122-105'lik skorla geçti.

Bu sezon 7. maçını kazanan Batı Konferansı 11'incisi Kings'te 37 sayı, 11 ribauntla "double-double" yapan DeMarcus Cousins, galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Rudy Gay 22, Darren Collison 18, Ty Lawson 13 sayı buldu.

Arka arkaya 7. olmak üzere 12. mağlubiyetini yaşayan Doğu Konferansı 14'üncüsü Nets'te Sean Kilpatrick 22, Brook Lopez 17, Bojan Bogdanovic 13, Isaiah Whitehead 11 sayı üretti.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 108-112

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 114-120

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 105-122

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 96-104

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 91-70

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 91-81

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 114-130

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 109-94