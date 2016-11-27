Warriors ve Spurs yine kazandı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Minnesota Timberwolves karşılaşmasını 115-102 kazandı ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Warriors'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Stephen Curry, 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 6 blok üreten Kevin Durant ve 23 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı. Durant, Warriors kulüp tarihinde 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 5 blok barajlarını geçmeyi başaran ilk oyuncu oldu.

Timberwolves cephesinde Zach Lavine 31 sayı, Karl-Anthony Towns ise 18 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.

Batı Konferansı'nın bir diğer iddialı ekibi San Antonio Spurs de Washington Wizards deplasmanından 112-100 galip ayrıldı. Art arda 9. galibiyetini alan Spurs, bu sezon deplasmanda oynadığı 10. karşılaşmayı da kazandı.

LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Tony Parker 20 sayı ve Kawhi Leonard 19 sayı, 5 asist, 3 top çalmayla Spurs'ü sürükledi.

Wizards'ta Bradley Beal'ın 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve John Wall'un 21 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- "Triple double" makinesi Westbrook

Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, takımının Detroit Pistons'ı 106-88 yendiği maçta 17 sayı, 15 asist, 13 ribauntla sezonun 7., kariyerinin 44. "triple double"ına imza attı.

28 yaşında basketbolcu böylece tüm zamanlar listesinde LeBron James ile 6. sırayı paylaştı.

Ev sahibi Thunder'da Victor Oladipo 18 sayı, 6 ribaunt, Steven Adams 16 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Anthony Morrow 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Pistons'ta Tobias Harris 21 sayı, 3 top çalma ve Ish Smith 14 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-102

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 100-112

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 107-110

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 106-88

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 115-102