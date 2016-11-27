Warriors ve Spurs yine kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 115-102 yenen Golden State Warriors, üst üste 11, Washington Wizards'ı 112-100 mağlup eden San Antonio Spurs ise peş peşe 9. galibiyetini elde etti.
Warriors'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Stephen Curry, 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, 6 blok üreten Kevin Durant ve 23 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Klay Thompson taşıdı. Durant, Warriors kulüp tarihinde 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 5 blok barajlarını geçmeyi başaran ilk oyuncu oldu.
Timberwolves cephesinde Zach Lavine 31 sayı, Karl-Anthony Towns ise 18 sayı, 9 ribaunt, 3 top çalmayla maçı tamamladı.
Batı Konferansı'nın bir diğer iddialı ekibi San Antonio Spurs de Washington Wizards deplasmanından 112-100 galip ayrıldı. Art arda 9. galibiyetini alan Spurs, bu sezon deplasmanda oynadığı 10. karşılaşmayı da kazandı.
LaMarcus Aldridge 24 sayı, 7 ribaunt, Tony Parker 20 sayı ve Kawhi Leonard 19 sayı, 5 asist, 3 top çalmayla Spurs'ü sürükledi.
Wizards'ta Bradley Beal'ın 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve John Wall'un 21 sayı, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- "Triple double" makinesi Westbrook
Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, takımının Detroit Pistons'ı 106-88 yendiği maçta 17 sayı, 15 asist, 13 ribauntla sezonun 7., kariyerinin 44. "triple double"ına imza attı.
28 yaşında basketbolcu böylece tüm zamanlar listesinde LeBron James ile 6. sırayı paylaştı.
Ev sahibi Thunder'da Victor Oladipo 18 sayı, 6 ribaunt, Steven Adams 16 sayı, 9 ribaunt ve kenardan oyuna giren Anthony Morrow 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Pistons'ta Tobias Harris 21 sayı, 3 top çalma ve Ish Smith 14 sayıyla mücadele etti.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-New York Knicks: 107-102
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 100-112
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 107-110
Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 106-88
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 115-102
- 27 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 10:51
- Quaresma sarıda geçti!
Toplam 106
Yorum
noname besiktas zaten gecen seneden beri hakemler tarafından kollanıyor sasirmadık...
- Buz gibi faul
Toplam 8
Yorum
Siyah Evet cok zekiler, hakemler zaten Avrupa'da da bizi kolluyor ligde de. Ya allah askina bunu renkliler soylemesin hic degilse, komik oluyor.
- Trabzonspor çıkış arıyor
Toplam 5
Yorum
Sinan saruhan Yönetimle baskanlaErsun yanalin takımda uzun süre kalması lazım.başarı için şart nevzat aydın da çok zeki ve çalışkan sabir basarıyı getirir
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