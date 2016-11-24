Love'dan bir çeyrekte 34 sayı

NBA'e 13 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Portland Trail Blazers mücadelesini 137-125 kazanarak, 13. karşılaşmasında 11. galibiyetine ulaştı.

All-star forvet Kevin Love, 40 sayı ve 8 ribauntla Cavaliers'ın en skoreri oldu. Love, müsabakanın ilk 12 dakikasında kaydettiği 34 sayıyla "bir NBA maçının ilk çeyreğinde en fazla skor üreten oyuncu" unvanını elde etti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 31 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla kariyerinin 44. "triple double"ını yaptı ve tüm zamanlar listesinde Fat Lever ile paylaştığı 6. sıraya tek başına yerleşti. Kyrie Irving de 20 sayı ve 6 asistlik katkı sundu.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 40 sayı, 11 asist ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Pelicanslı Davis'ten 45 sayı, 10 ribaunt

New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves'u ağırladığı mücadeleden 117-96 galip ayrıldı.

Sezonun ilk 8 karşılaşmasını kaybeden Pelicans, arka arkaya 4., son 8 maçta 6. galibiyetini aldı.

Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis 45 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Kariyerinin 10. 40 sayılık performansını sergileyen Davis, bu sezon 3. kez 40 sayı ve 10 ribaunt barajlarını geçti.

Pelicans forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık, karşılaşmayı 6 sayı ve 9 ribauntla tamamladı. Timberwolves'ta ise Zach LaVine 26, Gorgui Dieng ve Andrew Wiggins 13'er sayı kaydetti.

- Ersan, Grizzlies'e karşı 22 sayı, 12 ribaunt üretti

Philadelphia 76ers ile Memphis Grizzlies arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu. 76ers'ı, iki uzatmaya giden maçta 104-99 mağlup eden Grizzlies, üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Grizzlies'te 25 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynayan Mike Conley ve maçı 27 sayı, 3 blok, 3 top çalmayla tamamlayan Marc Gasol, galibiyette başrolü üstlendi.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 22 sayı ve 12 ribauntla 76ers'ın en skorer ismi oldu.

- Warriors, 47 asistle kulüp rekorunu kırdı

Ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 149-106 yenen Golden State Warriors, galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Mücadele boyunca 47 asist yapan Warriors oyuncuları, kulüp rekorunu kırmayı başardı.

Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Kevin Durant 28 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 26 sayı ve kenardan oyuna giren Ian Clark 21 sayıyla oynadı.

Lakers cephesinde Brandon Ingram, Lou Williams ve Jordan Clarkson, 16'şar sayı attı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 114-119

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 137-125

Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 85-96

Orlando Magic-Phoenix Suns: 87-92

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 99-104 (uzatmada)

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 92-111

Detroit Pistons-Miami Heat: 107-84

Houston Rockets-Toronto Raptors: 102-115

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 104-124

Utah Jazz-Denver Nuggets: 108-83

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 117-96

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 149-106

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 116-101