Ömerli Pelicans, Atlanta’yı farklı geçti
NBA’de New Orleans Pelicans, Philips Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 112-94 mağlup etti ve galibiyet serisini 3’e çıkardı. Pelicans’ta milli basketbolcu Ömer Aşık 6 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu.
NBA'de normal sezon heyecanına 4 karşılaşma ile devam edildi. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Philips Arena'da mücadele ettiği Atlanta Hawks'ı 112-94 mağlup ederek, galibiyet serisini 3'e çıkardı. Pelicans'ta Ömer Aşık 6 sayı, 6 ribaund, Tim Frazier 21 sayı, 14 asist ve Terrence Jones 17 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Atlanta'da ise Dennis Schröder 14 sayı, 7 asist, Kyle Korver 14 sayı, 4 asist ve Paul Millsap 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı.
Lakers, Oklahoma'yı son anda geçti
Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 111-109 mağlup etti. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Lakers'ta Jordan Clarkson 18 sayı, 4 asist, Nick Young 17 sayı, 2 ribaund, ve Mozgov 16 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Thunder'da ise Russel Westbrook 34 sayı, 13 asistle double double, Steven Adams 20 sayı, 6 ribaund ve Oladipo 14 sayı, 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
Atlanta Hawks: 94 - New Orleans Pelicans: 112
New York Knicks: 107 - Portland Trail Blazers: 103
Denver Nuggets: 110 - Chicago Bulls: 107
Los Angeles Lakers: 111 - Oklahoma City Thunder: 109
Lakers, Oklahoma'yı son anda geçti
Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 111-109 mağlup etti. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Lakers'ta Jordan Clarkson 18 sayı, 4 asist, Nick Young 17 sayı, 2 ribaund, ve Mozgov 16 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Thunder'da ise Russel Westbrook 34 sayı, 13 asistle double double, Steven Adams 20 sayı, 6 ribaund ve Oladipo 14 sayı, 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.
NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:
Atlanta Hawks: 94 - New Orleans Pelicans: 112
New York Knicks: 107 - Portland Trail Blazers: 103
Denver Nuggets: 110 - Chicago Bulls: 107
Los Angeles Lakers: 111 - Oklahoma City Thunder: 109
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Arena’da SESSiZ çığlık
Toplam 4
Yorum
arda1903 Süper bişey sonuna kadar tam destek helal size ordaki 42 bin kartala hadi kartalım sende sahada uçur bizleri tek aşk siyah beyaz
- ''2-0'dan sonra maçı izlemedim''
Toplam 3
Yorum
Efsane Gerçek efsane, keşke senin gibi yetenekler bulabilsek ve keyifle izlesek. Teknik direktörlük olmadı. Ama oyunculuğuna dünya hayrandı.
- Nakit-Senet bölünmesi
Toplam 1
Yorum
Aslan PODOLSKI VE SNEIJDERIN HIC POZITIF KATKISI YOK GITMELERININ KATKISI OLUR
Ömerli Pelicans, Atlanta’yı farklı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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