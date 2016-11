Ömerli Pelicans, Atlanta’yı farklı geçti

NBA’de New Orleans Pelicans, Philips Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 112-94 mağlup etti ve galibiyet serisini 3’e çıkardı. Pelicans’ta milli basketbolcu Ömer Aşık 6 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de normal sezon heyecanına 4 karşılaşma ile devam edildi. Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın formasını giydiği New Orleans Pelicans, Philips Arena'da mücadele ettiği Atlanta Hawks'ı 112-94 mağlup ederek, galibiyet serisini 3'e çıkardı. Pelicans'ta Ömer Aşık 6 sayı, 6 ribaund, Tim Frazier 21 sayı, 14 asist ve Terrence Jones 17 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Atlanta'da ise Dennis Schröder 14 sayı, 7 asist, Kyle Korver 14 sayı, 4 asist ve Paul Millsap 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı.



Lakers, Oklahoma'yı son anda geçti

Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 111-109 mağlup etti. 2 maçlık mağlubiyet serisini bitiren Lakers'ta Jordan Clarkson 18 sayı, 4 asist, Nick Young 17 sayı, 2 ribaund, ve Mozgov 16 sayı, 3 ribaund ile oynadı. Thunder'da ise Russel Westbrook 34 sayı, 13 asistle double double, Steven Adams 20 sayı, 6 ribaund ve Oladipo 14 sayı, 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:



Atlanta Hawks: 94 - New Orleans Pelicans: 112

New York Knicks: 107 - Portland Trail Blazers: 103

Denver Nuggets: 110 - Chicago Bulls: 107

Los Angeles Lakers: 111 - Oklahoma City Thunder: 109