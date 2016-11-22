Philadelphia çıkışa geçti

NBA'e 9 maçla devam edildi. Wells Fargo Center'da Miami Heat'i ağırlayan Philadelphia 76ers, rakibini 101-94'lük skorla geçerek üst üste ikinci, sezonun ise 4'üncü galibiyetini aldı.

Sixers'da milli basketbolcu Ersan İlyasova, 31 dakika süre aldığı karşılaşmada 10 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, 3 asiste de imza attı. Takımına galibiyeti getiren diğer oyuncular, 22 sayıyla Joel Embiid ile 19 sayıyla Gerald Henderson oldu.

Sezonun 9. mağlubiyetini alan Heat'te 32 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yapan Hassan Whiteside'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

- Warriors farklı kazandı

Batı Konferansı temsilcisi Golden State Warriors, Bankers Life Fieldhouse'da konuğu olduğu Indiana Pacers karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 120-83 kazandı ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Sezonun 12. galibiyetini elde eden Warriors'da Klay Thompson 25 sayı, Stephen Curry 22 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Kevin Durant ise 14 sayı ve 11 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Pacers'ın en skorer oyuncuları, 21 sayıyla Rodney Stuckey ve 14 sayıyla Thaddeus Young oldu.

- Clippers liderliğini korudu

En çekişmeli mücadelede Los Angeles Clippers, Staples Center'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 123-115 yenerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 13. galibiyetini alan Clippers'da Blake Griffin 26 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Chris Paul 26 sayı ve 12 asi·st, JJ Redick 20 sayı, DeAndre Jordan 17 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Kyle Lowry'nin 27, DeMar DeRozan'ın 25 sayısı, Raptors'ın sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Toplu sonuçlar

Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies: 90-105

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 83-120

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 101-94

Washington Wizards-Phoenix Suns: 106-101

Detroit Pistons-Houston Rockets: 96-99

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 93-89

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 93-99

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 96-91

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 123-115