Westbrook'un "triple double"ı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 31 sayı, 15 asist ve 11 ribauntluk performansına rağmen Indiana Pacers'a 115-111 yenildi.
Pacers'ın all-star oyun kurucusu Jeff Teague, 30 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Thaddeus Young 20 sayı, 11 ribaunt ve Glenn Robinson 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 31 sayı, 15 asist ve 11 ribauntla sezonun 5'inci, kariyerinin 42'nci "triple double"ına imza attı.
- Bullslu Butler'dan 40 sayı
Chicago Bulls, all-star gardı Jimmy Butler'ın 40 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı sayesinde, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 118-110 mağlup etti.
Bu sezon en yüksek skorlu maçını çıkaran Butler, kariyerinde 4. kez 40 sayı barajını geçti. Bulls'ta Nikola Mirotic 15 sayı, 15 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. 4 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten Rajon Rondo da galibiyette önemli rol oynadı.
Lakers yedekleri Lou Williams'ın 25 sayı ve Larry Nance'in 18 sayı, 6 ribauntluk katkısı galibiyete yetmedi.
- Knicks, Hawks'u Carmelo ile yendi
New York Knicks, Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Atlanta Hawks'u 104-94 yendi.
Ev sahibi Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Knicks'in Letonyalı oyuncusu Kristaps Pozingis ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double double" imza attı.
Hawks cephesinde Dwight Howard 18 sayı, 18 ribaunt ve Paul Millsap 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
New York Knicks-Atlanta Hawks: 104-94
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-129
Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 111-115 (uzatmada)
Denver Nuggets-Utah Jazz: 105-91
Sacramento Kings-Toronto Raptors: 102-99
Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 110-118
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 20:48
- Avni Aker'e veda maçı
Toplam 2
Yorum
Ali tetik Trapzonspor 3 antalya spor 1 maçın sonucu
- ''İnandık, kazanacağız''
Toplam 10
Yorum
Aslan BÜYÜK YANLISLAR YAPTIN SNEIJDER VE SELCUK RUHLAR ALEMINDEYKEN TAKIMIN EN IYI RAKIP EKSILTEN 2 ISIMDEN YASINE CEZA KESTIN CEZA YASINEMI TAKIMAMI SIMDI BAK NE DURUMDAYIZ SENINLE BURAYA KADARMIS
- Avni Aker'e veda maçı
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 Laz usaklari, Yeni stadiniza Hayirli olsun. Umariz Sadece Avni Aker degil, O eski Haciosmanoglu zihniyet'de gecmiste kalsin.
Westbrook'un "triple double"ı yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.