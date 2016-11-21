Westbrook'un "triple double"ı Thunder'a yetmedi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder ile Indiana Pacers arasındaki karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Thunder'ın, Russell Westbrook'un 3 sayılık basketiyle 103-103 uzatmaya götürdüğü maçı, 115-111 misafir takım Pacers kazandı.

Pacers'ın all-star oyun kurucusu Jeff Teague, 30 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla galibiyetin mimarı oldu. Thaddeus Young 20 sayı, 11 ribaunt ve Glenn Robinson 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 31 sayı, 15 asist ve 11 ribauntla sezonun 5'inci, kariyerinin 42'nci "triple double"ına imza attı.

- Bullslu Butler'dan 40 sayı

Chicago Bulls, all-star gardı Jimmy Butler'ın 40 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansı sayesinde, konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 118-110 mağlup etti.

Bu sezon en yüksek skorlu maçını çıkaran Butler, kariyerinde 4. kez 40 sayı barajını geçti. Bulls'ta Nikola Mirotic 15 sayı, 15 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. 4 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten Rajon Rondo da galibiyette önemli rol oynadı.

Lakers yedekleri Lou Williams'ın 25 sayı ve Larry Nance'in 18 sayı, 6 ribauntluk katkısı galibiyete yetmedi.

- Knicks, Hawks'u Carmelo ile yendi

New York Knicks, Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Atlanta Hawks'u 104-94 yendi.

Ev sahibi Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 31 sayı ve 7 ribauntla sahanın en skoreri oldu. Knicks'in Letonyalı oyuncusu Kristaps Pozingis ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double double" imza attı.

Hawks cephesinde Dwight Howard 18 sayı, 18 ribaunt ve Paul Millsap 19 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Atlanta Hawks: 104-94

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-129

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 111-115 (uzatmada)

Denver Nuggets-Utah Jazz: 105-91

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 102-99

Los Angeles Lakers-Chicago Bulls: 110-118