Warriors hız kesmiyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ı 124-121 yenen Golden State Warriors, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Warriors'ı galibiyete 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Kevin Durant, 29 sayı atan Klay Thompson ve 20 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Stephen Curry taşıdı.
Arka arkaya 3. yenilgisini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 30 sayı, 6 asist ve Jabari Parker'ın 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı sonucu değiştirmedi.
- Ersan ve Ömer'in takımları kazandı
NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Phoenix Suns'ı 120-105 yendiği mücadelede, 11 sayı kaydetti.
76ers'ın 22 yaşındaki pivotu Joel Embiid, 20 dakika süre aldığı karşılaşmayı 26 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.
New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının, Charlotte Hornets'i uzatma sonunda 121-116 mağlup ettiği maçta, skor üretemedi ancak 5 ribaunt aldı.
Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 38 sayı, 16 ribaunt ve 3 blokla takımını sürükledi.
- Grizzlies'ten art arda 4. galibiyet
Konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 93-71 mağlup eden Memphis Grizzlies, peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı.
Grizzlies'te 19 sayı, 8 ribauntla mücadele eden JaMychal Green ve kenardan gelerek 18 sayı, 7 ribaunt üreten Zach Randolph, galibiyetin mimarları oldu.
Timberwolves'ta Zach LaVine'in 22 ve Karl-Anthony Towns'ın 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Houston Rockets-Utah Jazz: 111-102
Detroit Pistons-Boston Celtics: 92-94
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 121-116 (uzatmada)
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 95-87
Washington Wizards-Miami Heat: 111-114
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 120-105
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 93-71
Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 121-124
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 102-95
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:46
- Biraz daha özen
Toplam 4
Yorum
isminiz Efe şaşırmış in sen bu takımın ve hocanın önünde eğil.saygi duy
- Futbol bayramı
Toplam 18
Yorum
Furkan Fenerbahçede gol atan futbolcular sadece alper ve hasanali değil düzeltin
- Futbol bayramı
Toplam 18
Yorum
3866 kartal seyir açısından çok kısır bir maç olur ben şahsen bu maç yerine başakşhir maçını tercih ederim.
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