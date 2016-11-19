Cavaliers rahat kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-81 yenerek konferansında liderliğini sürdürdü.
Doğu Konferansı'nda lider konumda bulunan Cavaliers'da Kyrie Irving 25 sayı ve 11 asist, LeBron James 21 sayı, Kevin Love ise 12 sayı ve 13 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.
Sezonun 7. mağlubiyetini alan Pistons cephesinde Jon Leuer 15 sayı ve 7 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu.
- Warriors forma girdi
Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors ise TD Garden'da konuk olduğu Boston Celtics'i 104-88 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Bu sezon 10. kez parkeden galip ayrılan Warriors'ta Klay Thompson 28 sayı, Kevin Durant 23 sayı ve 10 ribaunt, Stephen Curry ise 16 sayı ve 7 asistle oynadı.
Celtics'te ise Avery Bradley'nin 17 sayı ve 10 ribaundu ve Isaiah Thomas'ın 18 sayısı, takımlarının sezonun 6. mağlubiyetini almasına engel olamadı.
- Pelicans'tan üçüncü galibiyet
Bu sezonun form grafiği düşük takımları arasında yer alan New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 113-101 yenerek moral buldu.
Sezonun 3. galibiyetine imza atan 10 mağlubiyetli Pelicans'ta Anthony Davis 38 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Jrue Holiday 21 sayı, milli oyuncu Ömer Aşık ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla galibiyette pay sahibi oldu.
Sezonun 7. mağlubiyetini alan Blazers'ta Damian Lillard'ın 27, CJ McCollum'un 24 sayılık performansı sonucu değiştirmeye yetmedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Toplu sonuçlar
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 100-96
Indiana Pacers-Phoenix Suns: 96-116
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 104-81
Boston Celtics-Golden State Warriors: 88-104
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 113-101
Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-105
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 64-80
Denver Nuggets -Toronto Raptors: 111-113
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 107-116
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 115-121
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:36
- Aslan’da Podolski şoku!
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Ohh be dualarım kabul oldu. İnşallah podolski yerine yasin oynar diyordum :))
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 2
Yorum
1905GS Bir Galatasaraylı olarak Helal olsun diyorum. Bu tür söylemler Alex'in değerinden hiçbirşey kaybettirmez aksine daha da yüceltir. Tekrar helal olsun evet Hagi dahada büyüktü. Büyük demek istemiyorum mayası tuttu diyelim. Belki Alex ve Hagi ikiside fenerde oynasaydı Alex Hagiden daha iyi işler yapabilirdi. Ama Alexin fenerde yaptıkları ile Haginin Galatasarayda yaptıkları kıyaslanamaz Açık ara Hagi derim.
- Leipzig liderliğe kuruldu!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ALMANYANIN LEICESTERI
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