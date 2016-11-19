Cavaliers rahat kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Detroit Pistons'ı rahat bir oyunun ardından 104-81'le geçerek sezonun 10. galibiyetine imza attı.

Doğu Konferansı'nda lider konumda bulunan Cavaliers'da Kyrie Irving 25 sayı ve 11 asist, LeBron James 21 sayı, Kevin Love ise 12 sayı ve 13 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Pistons cephesinde Jon Leuer 15 sayı ve 7 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu.

- Warriors forma girdi

Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors ise TD Garden'da konuk olduğu Boston Celtics'i 104-88 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Bu sezon 10. kez parkeden galip ayrılan Warriors'ta Klay Thompson 28 sayı, Kevin Durant 23 sayı ve 10 ribaunt, Stephen Curry ise 16 sayı ve 7 asistle oynadı.

Celtics'te ise Avery Bradley'nin 17 sayı ve 10 ribaundu ve Isaiah Thomas'ın 18 sayısı, takımlarının sezonun 6. mağlubiyetini almasına engel olamadı.

- Pelicans'tan üçüncü galibiyet

Bu sezonun form grafiği düşük takımları arasında yer alan New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 113-101 yenerek moral buldu.

Sezonun 3. galibiyetine imza atan 10 mağlubiyetli Pelicans'ta Anthony Davis 38 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Jrue Holiday 21 sayı, milli oyuncu Ömer Aşık ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 7. mağlubiyetini alan Blazers'ta Damian Lillard'ın 27, CJ McCollum'un 24 sayılık performansı sonucu değiştirmeye yetmedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Toplu sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 100-96

Indiana Pacers-Phoenix Suns: 96-116

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 104-81

Boston Celtics-Golden State Warriors: 88-104

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 113-101

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 124-105

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 64-80

Denver Nuggets -Toronto Raptors: 111-113

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 107-116

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 115-121