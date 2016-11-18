Bulls'un bileği bükülmüyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, konuk olduğu Utah Jazz'ı 85-77 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Vivint Smart Home Arena'da Utah Jazz'ın konuğu olan son dönemin formda ekibi Chicago Bulls, rakibini 85-77'lik skorla geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Doğu Konferansı'nda 8 galibiyetle 4. sıraya yükselen Bulls'da Jimmy Butler 20 sayı ve 12 ribaunt, Dwyane Wade 18 sayı, Robin Lopez ise 10 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Rajon Rondo, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Bu sezon 6. mağlubiyetini alan 7 galibiyetli Jazz'da Rudy Gobert 16 sayı ve 13 ribaunt, Dante Exum 14, Rodney Hood 12, Trey Lyles ise 11 sayıyla oynadı.

Ersan'ın çabası yetmedi

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Philadelphia 76ers karşısında baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından 110-86 galip ayrıldı.

Bu sezonun 4. galibiyetini elde eden Timberwolves'da Andrew Wiggins 35 sayı ve 10 ribaunt, Karl-Anthony Towns 25 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Sixers'da Dario Saric 16 sayı, 21 dakika süren alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 3 ribaunt ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Harden'dan "triple-double"

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 126-109 yendi.

Galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Rockets'da James Harden 26 sayı, 14 asist ve 12 ribaunt ile "triple-double" yaptı. Trevor Ariza ve Eric Gordon 16, Clint Capela ise 15 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 6. mağlubiyetini alan Blazers'ta CJ McCollum 26, Maurice Harkless 19, Damian Lillard ise 18 sayıyla oynasa da takımına galibiyeti getiremedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Washington Wizards-New York Knicks: 119-112

Miami Heat-Milwaukee Bucks: 96-73

Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 126-109

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 110-86

Utah Jazz-Chicago Bulls: 77-85