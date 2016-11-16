Spurs'ten efsanesine jest

San Antonio Spurs Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki eski basketbolcu Duncan'ın giydiği 21 numaralı formanın 18 Aralık Pazar günü New Orleans Pelicans'ın misafir edileceği özel maçta emekliye ayrılacağı bildirildi.

Duncan, Bruce Bowen (12), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas'tan (13) sonra forma numarası emekliye ayrılan 8. Spurslu oyuncu olacak.

Tim Duncan 1997'de San Antonio Spurs tarafından draft edilmiş ve 2016'ya kadar aynı takımda forma giymişti. Spurs'te 19 sezon oynayan uzun forvet, takımını her sezon play-off'a çıkartmayı başardı ve ligde "3 farklı onluk yılda şampiyonluk kazanan tek isim" oldu.

ABD'li sporcu ayrıca, Kareem Abdul-Jabbar'la, NBA tarihinde kariyeri boyunca en az 26 bin sayı, 15 bin ribaunt ve 3 bin blok yapan iki kişiden biri olarak tarihe geçti.

Spurs'ün efsane ismi, iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) (2002, 2003) ve 3 defa da NBA Finali MVP'si (1999, 2003, 2005) seçildi.

NBA kariyerinde 15 kez all-star seçilen Duncan, 1392 maçta 19 sayı, 10,8 ribaunt, 3 asist ve 2,17 blok ortalamasıyla oynadı. Duncan, San Antonio Spurs ile 5 kez (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) NBA şampiyonluğuna ulaştı.