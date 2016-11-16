Spurs'ten efsanesine jest
NBA takımlarından San Antonio Spurs, efsane basketbolcusu Tim Duncan'ın 21 numaralı formasını emekliye ayıracağını duyurdu.
San Antonio Spurs Kulübünden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki eski basketbolcu Duncan'ın giydiği 21 numaralı formanın 18 Aralık Pazar günü New Orleans Pelicans'ın misafir edileceği özel maçta emekliye ayrılacağı bildirildi.
Duncan, Bruce Bowen (12), Sean Elliott (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50) ve James Silas'tan (13) sonra forma numarası emekliye ayrılan 8. Spurslu oyuncu olacak.
Tim Duncan 1997'de San Antonio Spurs tarafından draft edilmiş ve 2016'ya kadar aynı takımda forma giymişti. Spurs'te 19 sezon oynayan uzun forvet, takımını her sezon play-off'a çıkartmayı başardı ve ligde "3 farklı onluk yılda şampiyonluk kazanan tek isim" oldu.
ABD'li sporcu ayrıca, Kareem Abdul-Jabbar'la, NBA tarihinde kariyeri boyunca en az 26 bin sayı, 15 bin ribaunt ve 3 bin blok yapan iki kişiden biri olarak tarihe geçti.
Spurs'ün efsane ismi, iki kez NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) (2002, 2003) ve 3 defa da NBA Finali MVP'si (1999, 2003, 2005) seçildi.
NBA kariyerinde 15 kez all-star seçilen Duncan, 1392 maçta 19 sayı, 10,8 ribaunt, 3 asist ve 2,17 blok ortalamasıyla oynadı. Duncan, San Antonio Spurs ile 5 kez (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) NBA şampiyonluğuna ulaştı.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:26
- Adana maçına ek tribün açıldı
Toplam 8
Yorum
Ekrem eren Bayram akgül paraya doymuyor ama iki futbolcu niye almıyor.Bende adanasporluyum takımın kaderi bu
- Adana'yı yenin derbide rahat edin
Toplam 5
Yorum
KaraKarTaL__ Sabah öğle akşam Şampiyon BEŞİKTAŞ de,aksi takdirde sezon sonu hüsrana uğrarsınız.Eğer sana verdiğim reçeteyi uygularsan beyin hücrelerin ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ' aşina olacağından mutsuzluk hormonlarını devre dışı bırakabilirsin.Bu şuna benzer,aşk evliliği yapma üzülürsün,Mantık evliliğine bak: ))Ne kadar bilimse bir yorum değilmi: ))Bitti artık bedava yıldız almalar DEVİR zıpkın çevik vede atik vede saldırgn BEŞİKTAŞ devri.
- Ömer geliyor
Toplam 9
Yorum
Haluk Bence Muhammed asla gönderilmemesi gerek. Gönderilecek kişi koreli hunk
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