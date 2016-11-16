 Lakers, evinde Nets’e geçit vermedi – Fotomaç – 16 Kasım 2016
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    16 Kasım 2016, Çarşamba
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    Lakers, evinde Nets’e geçit vermedi

    Lakers, evinde Nets’e geçit vermedi

    Los Angeles Lakers, Steples Center’da karşılaştığı Brooklyn Nets’i 125-118 mağlup etti ve bu sezonki 7. galibiyetini aldı.

    NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam edildi. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşılaştığı Toronto Raptors'ı 121-117 mağlup ederek, toplamda 9, üst üste 3. galibiyetini aldı. Cleveland'da Lebron James 28 sayı, 14 asist ve 9 ribaund ile oynayarak double double yaparken, Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaund, Channing Frye 21 sayı, 3 ribaund ve Kevin Love 19 sayı, 13 ribaund ile mücadele etti. Toronto'da ise Kyle Lowry 28 sayı, 9 asist, DeMar DeRozan 26 sayı, 6 ribaund ile oynadı.

    Lakers, bu sezon çok farklı
    Los Angeles Lakers, Steples Center'da mücadele ettiği Brooklyn Nets'i 125-118'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 7. galibiyetini aldı. Lakers'ta D'Angelo Russell 32 sayı, 8 ribaund, Mozgov 20 sayı, 6 ribaund ile oynarken, Julius Randle 17 sayı, 14 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı. Brooklyn Nets'te ise Brook Lopez 30 sayı, 10 ribaund, Bojan Bogdanovic 29 sayı, 3 ribaund ile takımını sırtlarken, mağlubiyeti önleyemedi.

    Chicago Bulls, seriye bağladı
    Chicago Bulls, Moda Center'da oynadığı Portland Trail Blazers'ı 113-88 yenerek galibiyet serisini 3'e çıkardı. Bulls'ta Jimmy Butler 27 sayı, 12 ribaund, Dwyane Wade 19 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamlarken, Portland'da Damian Lillard 19 sayı, 5 ribaund, CJ McCollum 17 sayı, 4 ribaund ile oynadı.
    NBA'de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları şöyle:

    Cleveland Cavaliers: 121 - Toronto Raptors: 117
    Miami Heat: 90 - Atlanta Hawks: 93
    Minnesota Timberwolves: 108 - Charlotte Hornets: 115
    Portland Trail Blazers: 88 - Chicago Bulls: 113
    Los Angeles Lakers: 125 - Brooklyn Nets: 118
    1. 16 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
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