Cavaliers'tan 10 maçta 9 galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı sahasında 121-117 mağlup eden Cleveland Cavaliers, 10. maçında 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Son şampiyon Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 121-117 mağlup etmeyi başardı. Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 28 sayı, 14 asist ve 9 ribauntluk performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Kevin Love da 19 sayı ve 13 ribauntla James'e eşlik etti.

Bu sezon parkeden 3. kez yenik ayrılan Toronto Raptors cephesinde ise Kyle Lowry 28 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, DeMar DeRozan 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Lakerslı Randle'dan "triple-double"

Staples Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-118'lik skorla geçen Los Angeles Lakers'ın 21 yaşındaki oyuncusu Julius Randle, 17 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle oynayarak kariyerindeki ikinci "triple-double"ına imza attı.

Lakers adına 32 sayı kaydeden D'Angelo Russell, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sezonki 7. yenilgisini yaşayan Brooklyn Nets'te Brook Lopez'in 30 sayı, 10 ribauntluk performansı ile Hırvat şutör Bojan Bogdanovic'in 29 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Hawks'tan üst üste 5. galibiyet

Atlanta Hawks, American Airlines Arena'da konuk olduğu Miami Heat'i 93-90 mağlup ederek peş peşe 5. galibiyetine ulaştı.

Hawks'ta Alman oyuncu Dennis Schroder, karşılaşmada 18 sayı, 4 asist üreterek galibiyette önemli rol oynarken, Tim Hardaway Jr. ile Paul Millsap ise 15'er sayı kaydetti.

Miami Heat'in 8. yenilgisini aldığı karşılaşmada, Hassan Whiteside'ın 19 sayı, 25 ribaunt ve 2 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

Günün diğer 2 karşılaşmasında ise deplasman ekipleri sahadan galip ayrıldı. Chicago Bulls, all-star oyuncusu Jimmy Butler'ın 27 sayı, 12 ribaunt, 5 asistle oynadığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 113-88 mağlup etti. Charlotte Hornets ise Kemba Walker'ın 30 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle katkı verdiği mücadelede Minnesota Timberwolves'u 115-108 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 121-117

Miami Heat-Atlanta Hawks: 90-93

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 108-115

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls: 88-113

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 125-118