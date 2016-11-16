Avrupa'da Türk derbisi

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Darüşşafaka Doğuş-Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe maçlarından sonra 8. hafta da Türk derbilerine sahne olacak.

7 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 3 maç kazanan Anadolu Efes'i, yarın saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da konuk edecek.

Turnuvada tek galibiyet alabilen Galatasaray Odeabank ile 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş ise 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Arena'da karşılaşacak.

Cuma günü ayrıca Yunan takımları Panathinaikos Superfoods ile Olympiakos ve İspanyol kulüpleri Barcelona Lassa ile Real Madrid de karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

- Yarın

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)

20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Anadolu Efes (Türkiye)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - EA7 Emporio Armani Milano (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

- 18 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)

20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)