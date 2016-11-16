Avrupa'da Türk derbisi
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam edecek.
7 karşılaşmada 4 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, 3 maç kazanan Anadolu Efes'i, yarın saat 20.45'te Ülker Sports Arena'da konuk edecek.
Turnuvada tek galibiyet alabilen Galatasaray Odeabank ile 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan Darüşşafaka Doğuş ise 18 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Abdi İpekçi Arena'da karşılaşacak.
Cuma günü ayrıca Yunan takımları Panathinaikos Superfoods ile Olympiakos ve İspanyol kulüpleri Barcelona Lassa ile Real Madrid de karşı karşıya gelecek.
THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçlarının programı şöyle:
- Yarın
19.00 Unics Kazan (Rusya) - Maccabi FOX (İsrail)
20.45 Fenerbahçe (Türkiye) - Anadolu Efes (Türkiye)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - EA7 Emporio Armani Milano (İtalya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)
- 18 Kasım Cuma
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya)
20.00 Galatasaray Odeabank (Türkiye) - Darüşşafaka Doğuş (Türkiye)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 11:34
- Ömer geliyor
Toplam 1
Yorum
alper ağa süper takas bencede
- Akyazı için geri sayım
Toplam 1
Yorum
alper ağa açılış maçı olarak urfasporla maç yapılmalı ve geliri urfaspora bırakılmalıdır zor günlerinde kardeş takıma destek çıkmak gerek
- Bruma'ya 6 yıllık teklif!
Toplam 6
Yorum
1907 iyi futbolcu tek sansizligi gs gibi hedefi olmayan, batmis bir kulupte oynamasi.
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