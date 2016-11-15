 Clippers'tan art arda 7. galibiyet – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Clippers'tan art arda 7. galibiyet

    Clippers'tan art arda 7. galibiyet

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 127-95 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Clippers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 127-95 mağlup etti ve üst üste 7'nci, 11. karşılaşmasında 10. galibiyetini aldı.

    Clippers'ı galibiyete, 21 sayı, 9 asist, 5 top çalmayla oynayan Chris Paul, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Blake Griffin, 18 sayı atan J.J. Redick ve kenardan gelerek 17 sayı kaydeden Jamal Crawford taşıdı.

    Bojan Bogdanovic'in 18 ve Sean Kilpatrick'in 14 sayısı, Nets'in 6. mağlubiyetini almasını önleyemedi.

    Ömer sevindi, Ersan üzüldü

    NBA'deki milli basketbolculardan Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın sahasında Boston Celtics'i 106-105 yendiği mücadelede, 4 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

    Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 26 sayı, 16 ribaunt, 4 top çalmayla maçı tamamladı. Celtics oyun kurucusu Isaiah Thomas 37 sayı, 7 asistle sahanın en skoreri oldu.

    Philadelphia 76ers'ta forma giyen Ersan İlyasova ise takımının Houston Rockets deplasmanından 115-88 mağlup ayrıldığı karşılaşmada, 13 sayı ve 6 ribaunt üretti.

    Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 33 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla galibiyette başrolü üstlendi.

    Eksik Pistons, Thunder'ı yendi

    Sakatlıkları bulunan Andre Drummond ve Reggie Jackson'dan yoksun sahaya çıkan Detroit Pistons, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder müsabakasını 104-88 kazandı.

    Pistons'ta Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaunt ve Aron Baynes 20 sayı, 8 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.

    Yenilgi serisi 4 maça çıkan Thunder'da, yıldız oyuncu Russell Westbrook 33 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar

    Indiana Pacers-Orlando Magic: 88-69

    Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 104-88

    New York Knicks-Dallas Mavericks: 93-77

    Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 115-88

    New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 106-105

    San Antonio Spurs-Miami Heat: 94-90

    Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 96-102

    Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 127-95

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:03
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