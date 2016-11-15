Clippers'tan art arda 7. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 127-95 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
Clippers'ı galibiyete, 21 sayı, 9 asist, 5 top çalmayla oynayan Chris Paul, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Blake Griffin, 18 sayı atan J.J. Redick ve kenardan gelerek 17 sayı kaydeden Jamal Crawford taşıdı.
Bojan Bogdanovic'in 18 ve Sean Kilpatrick'in 14 sayısı, Nets'in 6. mağlubiyetini almasını önleyemedi.
Ömer sevindi, Ersan üzüldü
NBA'deki milli basketbolculardan Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın sahasında Boston Celtics'i 106-105 yendiği mücadelede, 4 sayı ve 4 ribauntla oynadı.
Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 26 sayı, 16 ribaunt, 4 top çalmayla maçı tamamladı. Celtics oyun kurucusu Isaiah Thomas 37 sayı, 7 asistle sahanın en skoreri oldu.
Philadelphia 76ers'ta forma giyen Ersan İlyasova ise takımının Houston Rockets deplasmanından 115-88 mağlup ayrıldığı karşılaşmada, 13 sayı ve 6 ribaunt üretti.
Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 33 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla galibiyette başrolü üstlendi.
Eksik Pistons, Thunder'ı yendi
Sakatlıkları bulunan Andre Drummond ve Reggie Jackson'dan yoksun sahaya çıkan Detroit Pistons, seyircisi önünde oynadığı Oklahoma City Thunder müsabakasını 104-88 kazandı.
Pistons'ta Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaunt ve Aron Baynes 20 sayı, 8 ribauntla galibiyetin mimarları oldu.
Yenilgi serisi 4 maça çıkan Thunder'da, yıldız oyuncu Russell Westbrook 33 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Orlando Magic: 88-69
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 104-88
New York Knicks-Dallas Mavericks: 93-77
Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 115-88
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 106-105
San Antonio Spurs-Miami Heat: 94-90
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 96-102
Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 127-95
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 11:03
- Kimler geldi kimler geçti!
Toplam 1
Yorum
zeki GS yine kazanamayacak...Fark yemezlerse buyuk basari..Beraberlik cok zor bir ihtimal ama mucize olursa olabilir..
- RVP formunun zirvesinde
Toplam 3
Yorum
isa rvp buyuk maclrin adami
- Zico'dan tescilli
Toplam 6
Yorum
Tip olarak Meşgul olursunuz bakkala gidecek çocuk ararsınız ya hani bu çocuk o çocuk işte tip aynı o çocuk
Clippers'tan art arda 7. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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