Wiggins'ten Lakers potasına 47 sayı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves ile Los Angeles Lakers arasındaki mücadeleyi, 125-99 ev sahibi Timberwolves kazandı.

Timberwolves'un 21 yaşındaki oyuncusu Andrew Wiggins, 47 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Karl-Anthony Towns 22 sayı, 12 ribaunt ve Nemanja Bjelica 24 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla Wiggins'e eşlik etti.

Lakers cephesinde Lou Williams 17 sayı, 5 ribaunt, Julius Randle 14 sayı, 6 ribaunt ve Jordan Clarkson 14 sayıyla oynadı.

- Ibaka'dan, eski takımına son saniye basketi

Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı Serge Ibaka'nın bitime 0.4 saniye kala attığı basketle 119-117 mağlup etti.

Eski takımına karşı 31 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Ibaka ayrıca 9 ribaunt ve 4 blok üretti. 23 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan Elfrid Payton ve maçı 21 sayı, 5 asistle tamamlayan Evan Fournier galibiyette önemli rol oynadı.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 41 sayı, 16 asist, 12 ribauntla sezonun 3. "triple double"ına imza attı. Westbrook böylece lig tarihinde 40 kez "triple double" yapmayı başaran 8. isim oldu.

Westbrook ayrıca Oscar Robertson'dan sonra "sezonun ilk 10 maçında 300 sayı ve 100 asist barajlarını geçen" 2. oyuncu olmayı başardı.

- Warriors'tan peş peşe 4. galibiyet

Golden State Warriors, all-star oyuncuları Kevin Durant, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın toplam 89 sayı kaydettiği müsabakada, Phoenix Suns'ı 133-120 yendi.

Art arda 4'üncü karşılaşmasını kazanan Warriors'ta, Durant 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Curry 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 30 sayı üretti.

Suns'ta Eric Bledsoe ve TJ Warren'ın 20'şer, Devin Booker'ın da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-93

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 125-99

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 117-119

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 133-120

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-105