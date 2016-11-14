Wiggins'ten Lakers potasına 47 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers'ı 125-99 yenen Minnesota Timberwolves'un 21 yaşındaki oyuncusu Andrew Wiggins, 47 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.
Timberwolves'un 21 yaşındaki oyuncusu Andrew Wiggins, 47 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Karl-Anthony Towns 22 sayı, 12 ribaunt ve Nemanja Bjelica 24 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla Wiggins'e eşlik etti.
Lakers cephesinde Lou Williams 17 sayı, 5 ribaunt, Julius Randle 14 sayı, 6 ribaunt ve Jordan Clarkson 14 sayıyla oynadı.
- Ibaka'dan, eski takımına son saniye basketi
Orlando Magic, deplasmanda karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı Serge Ibaka'nın bitime 0.4 saniye kala attığı basketle 119-117 mağlup etti.
Eski takımına karşı 31 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Ibaka ayrıca 9 ribaunt ve 4 blok üretti. 23 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan Elfrid Payton ve maçı 21 sayı, 5 asistle tamamlayan Evan Fournier galibiyette önemli rol oynadı.
Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, 41 sayı, 16 asist, 12 ribauntla sezonun 3. "triple double"ına imza attı. Westbrook böylece lig tarihinde 40 kez "triple double" yapmayı başaran 8. isim oldu.
Westbrook ayrıca Oscar Robertson'dan sonra "sezonun ilk 10 maçında 300 sayı ve 100 asist barajlarını geçen" 2. oyuncu olmayı başardı.
- Warriors'tan peş peşe 4. galibiyet
Golden State Warriors, all-star oyuncuları Kevin Durant, Stephen Curry ve Klay Thompson'ın toplam 89 sayı kaydettiği müsabakada, Phoenix Suns'ı 133-120 yendi.
Art arda 4'üncü karşılaşmasını kazanan Warriors'ta, Durant 29 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Curry 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 30 sayı üretti.
Suns'ta Eric Bledsoe ve TJ Warren'ın 20'şer, Devin Booker'ın da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-93
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 125-99
Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 117-119
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 133-120
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-105
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:47
- ManU da devrede
Toplam 5
Yorum
bjk Şampiyonlar liginde oynaması için Gs de oynamaması gerekiyor :))
- Ergin Ataman: “Çok büyük saygısızlık yapıldı”
Toplam 14
Yorum
Kitka Fb taraftarindan ne beklenir küfür hakaret ga sahsinda olsa idi m uslu a yildirimi nasıl ortalığı vevereye verirlerdi gs yönetimi bu konuda basarisizlar
- G.Saray’a sağladığı üstünlüğün eşi yok
Toplam 2
Yorum
t4532 Tüm bu üstünlük konusu, ekonomik çöküntüyle ilintili.
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