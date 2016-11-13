Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 119-105 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves deplasmanından da 119-105 galip ayrıldı ve rekorunu geliştirdi.
Art arda 6'ncı, 10. karşılaşmasında 9. galibiyetini alan Clippers'ta, Blake Griffin 20 sayı, 11 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 18 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 19 sayı, 8 asistle oynadı.
Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 10 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
DEROZAN, JORDAN GİBİ OYNUYOR
Toronto Raptors, ağırladığı New York Knicks'i 118-107 yenerek arka arkaya 3. kez kazandı. Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, mücadeleyi 33 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.
DeRozan, 1986-87 sezonunun ilk 9 maçında 8 defa 30 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.
Knicks'te ise Carmelo Anthony 31 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose ve Kristaps Porzingis 21'er sayıyla mücadele etti.
ERSAN VE ÖMER'İN TAKIMLARI KAYBETTİ
NBA'deki milli basketbolculardan Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks deplasmanından 117-96 mağlup ayrıldığı maçta, 9 sayı ve 5 ribaunt üretti.
New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık ise takımının seyircisi önünde Los Angeles Lakers'a 126-99 yenildiği müsabakada 2 sayı ve 5 ribauntla oynadı.
SPURS, ROCKETS'TAN RÖVANŞI ALDI
Teksas eyaleti takımları Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki mücadelede gülen taraf, 106-100'lük skorla konuk ekip Spurs oldu.
Geçen hafta evinde kaybettiği maçın rövanşını alan Spurs'ü, 20 sayı kaydeden Kawhi Leonard , 16 sayı, 10 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 15 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle mücadele eden Pau Gasol sürükledi.
Rockets'ta oyuna kenardan giren Eric Gordon, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. James Harden, 25 sayı, 13 asist, 11 ribauntla bu sezon 2. kez "triple double"a imza attı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-126
Indiana Pacers-Boston Celtics: 99-105
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 117-96
Toronto Raptors-New York Knicks: 118-107
Chicago Bulls-Washington Wizards: 106-95
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 100-106
Miami Heat-Utah Jazz: 91-102
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 105-119
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 106-96
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-106
Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 104-122
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:50
- Olcay Şahan’a şok tepki
Toplam 3
Yorum
ümit özkan her zaman yeteneksiz ve kabiliyetsizdin koşarak kapatıyordun artık onada gücün kalmadı takke düştü kel göründü
- Yanal’dan taraftara çağrı
Toplam 2
Yorum
ahmet çamur takım fb dir onun içinmi avrupada rezil oluyosunuz
- Ekici kalacak
Toplam 3
Yorum
isminiz mehmet ekici trabzonspora faydalı olan futbolcu bu tarz futbolcularla uzun vadeli sözleşme yapılmalı
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