 Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti! – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti!

    Ersan ve Ömer'in takımları kaybetti!

    Amerikan Basketbol Ligi'nde () Minnesota Timberwolves'u 119-105 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

    'e 11 maçla devam edildi. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves deplasmanından da 119-105 galip ayrıldı ve rekorunu geliştirdi.

    Art arda 6'ncı, 10. karşılaşmasında 9. galibiyetini alan Clippers'ta, Blake Griffin 20 sayı, 11 ribaunt, DeAndre Jordan'ın 18 sayı, 16 ribaunt ve Chris Paul 19 sayı, 8 asistle oynadı.

    Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns'ın 24 sayı, 10 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    DEROZAN, JORDAN GİBİ OYNUYOR
    Toronto Raptors, ağırladığı New York Knicks'i 118-107 yenerek arka arkaya 3. kez kazandı. Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, mücadeleyi 33 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.

    DeRozan, 1986-87 sezonunun ilk 9 maçında 8 defa 30 sayı barajını geçen Michael Jordan'dan beri bunu başaran ilk NBA oyuncusu oldu.

    Knicks'te ise Carmelo Anthony 31 sayı, 6 ribaunt, Derrick Rose ve Kristaps Porzingis 21'er sayıyla mücadele etti.

    ERSAN VE ÖMER'İN TAKIMLARI KAYBETTİ
    NBA'deki milli basketbolculardan , takımı Philadelphia 76ers'ın Atlanta Hawks deplasmanından 117-96 mağlup ayrıldığı maçta, 9 sayı ve 5 ribaunt üretti.

    New Orleans Pelicans'ta forma giyen ise takımının seyircisi önünde Los Angeles Lakers'a 126-99 yenildiği müsabakada 2 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

    SPURS, ROCKETS'TAN RÖVANŞI ALDI
    Teksas eyaleti takımları Houston Rockets ile San Antonio Spurs arasındaki mücadelede gülen taraf, 106-100'lük skorla konuk ekip Spurs oldu.

    Geçen hafta evinde kaybettiği maçın rövanşını alan Spurs'ü, 20 sayı kaydeden Kawhi Leonard , 16 sayı, 10 ribaunt, 3 blokla "double double" yapan LaMarcus Aldridge ve 15 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle mücadele eden Pau Gasol sürükledi.

    Rockets'ta oyuna kenardan giren Eric Gordon, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. James Harden, 25 sayı, 13 asist, 11 ribauntla bu sezon 2. kez "triple double"a imza attı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    SONUÇLAR

    New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 99-126

    Indiana Pacers-Boston Celtics: 99-105

    Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 117-96

    Toronto Raptors-New York Knicks: 118-107

    Chicago Bulls-Washington Wizards: 106-95

    Houston Rockets-San Antonio Spurs: 100-106

    Miami Heat-Utah Jazz: 91-102

    Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 105-119

    Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 106-96

    Denver Nuggets-Detroit Pistons: 95-106

    Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 104-122

    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 11:50
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