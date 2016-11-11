Warriors farklı kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Golden State Warriors, Pepsi Center'da konuk olduğu Denver Nuggets karşısında yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin skorer oyununun da yardımıyla sahadan 125-101 galip ayrıldı.

Sezonun 7. galibiyetine imza atan Warriors'da Curry 33 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Kevin Durant 18 sayı ve 9 ribaunt, Klay Thompson ise 19 sayı ile skora katkıda bulundu.

Bu sezon 5. kez parkeden mağlup ayrılan 3 galibiyetli Denver Nuggets cephesinde en skorer oyuncu, 14 sayı ve 6 asist üreten Jamal Murray oldu.

Pelicans ilk galibiyetini aldı

BMO Harris Bradley Center'de oynanan diğer maçta New Orleans Pelicans, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 112-106 yendi.

Sezonun ilk galibiyetine imza atan Pelicans'da Anthony Davis'in 32 sayı ve 8 ribaunt, E'Twaun Moore'un 20 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Ömer Aşık da 8 sayı ve 6 ribauntla takımına katkıda bulundu.

4 mağlubiyetli Bucks'da Jabari Parker'ın 33 sayısı ile Giannis Antetokounmpo'nun 17 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Wade eski takımına karşı ilk kez parkeye çıktı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Miami Heat, American Airlines Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'a 98-95 mağlup oldu.

Sezonun 5. galibiyetini alan Bulls'da Jimmy Butler 20 sayı, Rajon Rondo 16 sayı ve 12 ribaunt, Robin Lopez 16 sayı ve 9 ribauntla oynadı. Eski takımına karşı 13 yıl aranın ardından ilk kez parkeye çıkan Dwayne Wade ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performans sergiledi.

Heat'in sezonun 5. mağlubiyetini aldığı karşılaşmada Hassan Whiteside 20 sayı ve 20 ribaunt, Josh Richardson 16 sayı, Tyler Johns ise 14 sayı ve 8 asist ile mücadele etti.

Lakers zorlanmadı

Günün son maçında Los Angeles Lakers, Sleep Train Arena'da konuk olduğu Sacramento Kings'i 101-91'le geçti.

Lakers'ta Lou Williams 21, D'Angelo Russell 17, Nick Young 16 sayı, Julius Randle da 15 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına sezonun 5. galibiyetini getirdi.

Sacramento Kings'te DeMarcus Cousins 28 sayı ve 9 ribaunt, Rudy Gay ise 15 sayı ve 8 ribaunt ile oynasa da galibiyet için yeterli olmadı.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Cavaliers'dan ziyaret

Öte yandan, NBA'in son şampiyonu Cleveland Cavaliers kafilesi, başkent Washington'daki Beyaz Saray'a ziyaret gerçekleştirdi.

Takımın yıldızı LeBron James ve diğer Cavalierslı oyuncular, görevini Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle ile fotoğraf çektirdi.