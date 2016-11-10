Durant, Jordan'ı yakaladı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Golden State Warriors ile Dallas Mavericks arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Warriors 116-95 kazandı. Warriors'ı galibiyete, 28 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant, 24 sayı, 6 asistle oynayan Stephen Curry ve 20 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Geçen sezon Thunder formasıyla arka arkaya 64 maç, 20 ve üstü sayı atan Durant, bu sezon Warriors'taki performansıyla seriyi 72 karşılaşmaya çıkardı. 28 yaşındaki basketbolcu böylece 1987-1988 sezonunda bunu başaran, "NBA'in en uzun 4'üncü 20 ve üstü sayılık serisi"nin sahibi Michael Jordan'a yetişti.

Rekoru, 1961 ile 1963 yılları arasında art arda 126 kez 20 ve üstü sayı atan Wilt Chamberlain elinde tutuyor. 1963'ten 1964'e 92 maçlık bir serisi daha bulunan Chamberlain'i, aynı yıllarda 79 karşılaşma boyunca serisini sürdüren Oscar Robertson izliyor.

Rockets, Teksas derbisini Harden'la kazandı

Teksas eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets arasındaki maçtan, 101-99 konuk takım Rockets galip ayrıldı.

Houston Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 24 sayı, 15 asist ve 12 ribauntla sezonun ilk, kariyerinin 10. "triple double"ına imza attı. Kulüp tarihinde 15 asist barajını geçerek "triple double" yapan ilk oyuncu olan Harden, bu sezon 5. kez 15 ve üstünde asist üretti.

Rockets'ta 20 sayı ve 8 ribauntla mücadele eden Ryan Anderson da galibiyette önemli rol oynadı. Spurs'ün all-star forveti Kawhi Leonard'ın 34 sayı ve 7 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Clippers ve Hornets'tan art arda 4. galibiyet

Los Angeles Clippers, ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 111-80 mağlup ederek galibiyet serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Clippers'ta Blake Griffin 22 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Chris Paul 19 sayı, 7 asist ve DeAndre Jordan 16 sayı, 9 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Charlotte Hornets da seyircisi önünde oynadığı Utah Jazz maçını 104-98 kazanarak üst üste 4. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma üreten Kemba Walker ve maçı 19 sayı, 8 ribauntla tamamlayan Marvin Williams öne çıktı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Philadelphia 76ers'ın, uzatma sonunda Indiana Pacers'a 122-115 yenildiği maçta 6 sayı attı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 104-98

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 122-115 (uzatmada)

New York Knicks-Brooklyn Nets: 110-96

Orlando Magic-Minnesota Timberwolves: 107-123

Washington Wizards-Boston Celtics: 118-93

Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 115-107

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 102-112

Phoenix Suns-Detroit Pistons: 107-100

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 99-101

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 116-95

Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 111-80